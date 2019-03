"Průzkumem na místě hasiči zjistili, že došlo k zahoření v motorové části jeřábu značky Demag. Ještě před příjezdem jednotky požár hasil řidič dvěma přenosnými hasicími přístroji. Po likvidaci požáru hasiči museli z přehořelé hadice jímat unikající chladicí kapalinu," vysvětlila mluvčí HZS Jihočeského kraje Vendula Matějů. Už během zásahu hasiči kontrolovali místo požáru termokamerou, kterou použili i na závěrečný průzkum.

Výše vzniklé škody byla vyčíslena na pět tisíc korun a hodnota uchráněného majetku činí 1,5 milionu korun. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Ani ne o hodinu později vyjíždějí písečtí profesionální hasiči do Mladotic, místní části Drhovle k doutnající uskladněné štěpce. Tu prolili vodou a požár zažehnali.

Krátce před polednem byli vysláni milevští profesionální hasiči k dalšímu požáru, a to do bytu v ulici 5. května v Milevsku. "Ukázalo se, že v bytě hoří prkýnko, které bylo položené na zapnutém elektrickém sporáku. Hasiči vypnuli sporák a prkýnko dali do dřezu s vodou. Opět celé požářiště trvale včetně závěrečného průzkumu měřili termokamerou. Ta nepotvrdila, že by se požár dále rozšířil," vysvětlila Vendula Matějů.

Prkýnko na sporák položilo a sporák zapnulo malé dítě. To bylo společně s matkou odvezeno na preventivní vyšetření do nemocnice. Vzniklá škoda je nulová.

Čtyřicet minut po poledni vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči města Písek a dobrovolná jednotka z Nového Dvora k požáru hnoje v Novém Dvoře, místní části Písku. "Hromadu podle pokynu velitele zásahu rozhraboval místní nakladač, hasiči následně hnůj prolévali vodou," upřesnila Vendula Matějů. Zásah hasičů trval přibližně dvě hodiny. Požár je beze škody.