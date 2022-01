Jak přiblížil velitel Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Sedlice Josef Keřka, v Holušovicích vyhořela budova, kde choval místní podnikatel cvrčky jako krmivo pro domácí zvířata. „Organizace celého úklidu se chopil náš hasič Čeněk Prokopec a poskytl i potřebnou techniku. Na budově shořel celý krov a do úklidu se připojila řada lidí," přiblížil.

Za pár hodin hotovo

Informace doplnil starosta městečka Vladimír Klíma, který na místě také pomáhal. Podle jeho slov přišlo za celý den až 60 pomocníků. „Na dobrovolnickou akci dorazili nejen členové zmíněných spolků, ale také známí, příbuzní a sousedé zasaženého podnikatele. Společnými silami jsme odstranili krov včetně ohořelých stropů a vystěhovali jsme veškeré vybavení a materiál z haly. Všechno se vyklidilo a vyčistilo během asi šesti hodin,“ popsal sobotní úklid.

Tašky, ohořelé trámy i další pozůstatky nešťastné události odklízeli od půl deváté ráno, v půl čtvrté odpoledne už hlásili hotovo. Manželky pracantů během dne napekly a navařily a po těžké prací se setkali všichni v sedlecké sokolovně. Nechyběl domácí guláš a něco sladkého na zub.

Co se stalo:



Čtyři jednotky hasičů v úterý (18. ledna) dopoledne vyjížděli do Sedlice, části obce Holušice, kde hořel zemědělské stavení. Do Holušic v 10:15 hodin vyjely osádky cisteren a automobilové plošiny profesionálních hasičů ze stanice Blatná, poplach byl vyhlášen jednotkám SHD obcí Sedlice, Záboří a Blatná. Požár podle mluvčí HZS Jihočeského kraje Venduly Matějů zasáhnul střechu zemědělské usedlosti. „Střecha v době příjezdu hasičů hořela v plném rozsahu. Uvnitř objektu nebyla žádná osoba ani zvířectvo. Hasiči ihned zahájili hasební práce. Přibližně po půl hodině se jim podařilo dostat požár pod kontrolu, velitel zásahu nahlásil lokalizaci požáru krátce před 11. hodinou,“ informovala bezprostředně po zásahu Matějů. Likvidace požáru zabrala zasahujícím jednotkám další necelé tři hodiny, během kterých rozebíraly shořelou střešní konstrukci a postupně ji dohašovaly. Vyšetřovatel HZS stanovil výši vzniklé škody na 500 tisíc korun, příčina vzniku požáru je v šetření.