Milevsko - Akciová společnost ZVVZ – Enven Engineering je s loňskými tržbami 1,349 miliardy Kč největší firmou milevského strojírenského holdingu ZVVZ GROUP. Specializuje se na nevýrobní část, tedy obchod, projekty a kompletní dodávky investičních celků „na klíč".

ZVVZ - ilustrační foto. | Foto: Deník/Klára Černá

„Máme ambice stát se jedním z klíčových evropských dodavatelů zařízení na čištění ovzduší. Tedy zařízení na odprášení, odloučení a odsíření znečišťujících látek, které produkuje hlavně průmysl," říká generální ředitel a předseda představenstva Miloslav Šváb.



Letos v Česku dokončujete hned několik velkých zakázek. To se vás ekonomická krize nedotkla?

Velká energetika, tedy hlavně elektrárny nebo teplárny, má trochu jiný rytmus plánovaní investic a oprav. Pravda, některé se utlumily, ale ekologické investice si jdou svou cestou, protože se řídí zákony o životním prostředí a novou legislativou Evropské unie, která na ochranu ovzduší v poslední době hodně tlačí a striktně zpřísňuje požadavky na emise znečišťujících látek. Na začátek krize tak připadlo i zahájení komplexní obnovy elektráren Skupiny ČEZ – Tušimic, Ledvic a Prunéřova. To vše nám umožnilo těžké roky překlenout. Ale i my dopady krize pociťujeme. Zásadně se snižují dosahované marže a zásadně roste tlak na snižování nákladů. Víc však globální krizi pocítily naše dceřiné společnosti v zahraničí, kde byl propad zakázek markantní.



Co vás nejvíc těší?

Mám radost z každé zakázky a práce, kterou nám přináší. Málokdo si to uvědomuje, ale v našem oboru je každá stavba originálem. Každé zařízení se staví v jiných podmínkách toho kterého zdroje znečištění. Každá z těch zmíněných elektráren je jiná. Jako generální projektant a dodavatel filtračního zařízení se teď podílíme na stavbě zařízení na čištění spalin včetně odsíření čtyř kotlů v ArcelorMittal Ostrava a na odprášení Třineckých železáren. To jsou velmi náročné akce za stamiliony korun a jsem pyšný, že je naši lidé zvládají, i když zkušenosti jako generální dodavatel stále sbíráme. Nicméně naše dodavatelská aktivita v Česku pomalu klesá, protože ochrana ovzduší je zde na velmi dobré úrovni. Práce je ještě v teplárenství, kde jsme ve výběrových řízeních tři projektů na odsíření uhelných kotlů, ale jinak to jsou spíše drobné akce. Připravujeme se i na dostavbu Jaderné elektrárny Temelín, ale nyní se zdá, že vyhlášený tendr nebude mít vítěze.



Je tak váš jaderný program ohrožen?

To by mne velmi mrzelo. Zvládáme projekty a dodávky kompletní vzduchotechniky pro jadernou i nejadernou část jaderných elektráren. Máme know-how na speciální filtrační stanice pro zachycování radioaktivních aerosolů a sloučenin jodu. Hodně jsme na tom pracovali, a když zvládnete certifikace v oblasti, kde neexistuje právo na omyl, sklapnout desky by byl hřích. Tak se snažíme hledat příležitosti i jinde. A doufáme, že Jaderná elektrárna Temelín se jednou v zájmu české energetické bezpečnosti rozšíří.



Na kterou světovou stranu vás to táhne?

Upřímně řečeno, dostat se k veřejným zakázkám v řadě zemí Evropské unie, je velmi, velmi těžké až nereálné. Sice nás tam ujišťují, jak jsme výborní, ale nakonec skončíme druzí a zakázku získá místní firma. A ta má případně zájem jen o dodávku práce s nízkou přidanou hodnotou. Know – how a inženýrské činnosti si zajišťují vlastními silami.



Co s tím lze dělat?

Založit a otevřít si v dané zemi pobočku nebo si zde najít místního partnera, který do tendru půjde svým jménem. Třeba to zkusíme (úsměv). Ale hlavně se soustřeďujeme na východní trhy jako jsou Rusko, Ukrajina a Kazachstán, kde už působíme přes deset let, a na nové trhy na Balkáně, v Turecku, Pobaltí, Bělorusku. Díváme se ale i dál, do Indie, Íránu, Egypta. Zůstat stát jednoduše nemůžeme. To by se nemuselo vyplatit.



A Slovensko?

Samozřejmě tam působíme, ale našeho souseda obchodně pojímáme jako český trh. Takže mluvíme o trhu ČR – SR.



Jak pociťujete vyhrocenou situaci na Ukrajině?

Máme zde uzavřené kontrakty za zhruba půl miliardy. Některé dokončujeme, ale nově podepsané akce se zatím zastavily. Hospodářská situace není jednoduchá, stát nemá peníze, blokuje i úvěrování investiční aktivity firem. Věříme ale, že se obchodní život během několika měsíců opět rozběhne.



Ruska se tato politická krize netýká?

Zatím takové signály nemáme, ale těžko dělat prognózy. Každopádně Rusko je pro nás zajímavým trhem s obrovským potenciálem v hutním i těžařském průmyslu. Tyto podniky vesměs čekají investice do ochrany ovzduší a životního prostředí. V zemi máme dceřinou společnost, kterou řídí Čech, na ostatních pozicích jsou jen Rusové. Několik let také rozvíjíme kontakty přímo v Jekatěrinburgu. V Rusku bychom proto rádi vybudovali i vlastní závod, abychom dál snížili náklady.



Prosadili jsme se ale také v Kazachstánu, kam dodáváme zařízení pro chromniklový průmysl. V Bělorusku pro cementárny, jednáme se zájemci o spolupráci. Teď jsme pro místní cementárnu vyhráli zakázku s nejlepší nabídkou proti německým a ruským firmám.



V čem vidíte příčiny úspěchu právě v těchto zemích?

Máme tam dlouhodobé vazby, v Rusku jsem už od devadesátých let. Často tam jezdíme, jsme vidět i na odborných akcích a veletrzích. Obchodu se musí věnovat hodně času. Nahodile sice lze někdy zakázku dostat, ale jistotou je čas a dlouhodobá práce. Podmínkou je ale skvělý výrobek a cena. To na Východě platí stejně jako na Západě.



Co je pro ZVVZ – Enven Engineering typické?

Bezesporu jsou pro náš typičtí mladí, talentovaní projektanti a konstruktéři. Za každou zakázkou je mnoho jejich technické práce, která je u projektů na klíč dlouhodobá a také riziková. V čase zpracování nabídky neznáte detaily, ale jen technické a projektové řešení. A na to stavte cenu… Realizační projekt se totiž zpracovává až po podpisu kontraktu. U nás se k zajímavé práci dostanou rychle a je pak už jen na nich, jaký si vybojují kariérní růst.