Dodala, že k tomu založit vlastní firmu ji ale přivedla až její dcera. „Nechtěla jsem na rodinnou oslavu jen krásný dort, ale dort, který bude chutnat a z kvalitních surovin, které budou dohromady fungovat, nebude to jen cukr, želatina nebo fondán. Chtěla jsem prostě něco jiného, a to tady před sedmi lety nebylo,“ uvedla Vladimíra Novotná, která se, jak sama přiznává, nechala od začátku inspirovat milovanou francouzskou gastronomií.

Prvním dortem, který začala prodávat, byl totiž čokoládový tart s karamelem. „Zjistila jsem ale, že jen tím bych se neuživila, tak jsem nabídku rozšířila o dorty na zakázku – svatební a narozeninové. Zákazníci si je oblíbili a okamžitě si zvykli na nové chutě, a tak vznikla poptávka i po malých dezertech, které tvoří náš denní prodej,“ vyprávěla.

Dnes můžete na zákusky do jejího obchodu na českobudějovické Lidické třídě zajít od úterý do pátku, pondělí je tu přípravný den. Z té vůně linoucí se obchodem se ale až sliny sbíhají – máslo, vanilka, čokoláda. „To byste taky pěkně voněla, kdybyste tu byla déle, vlasy, oblečení, všechno voní podle toho co zrovna vyrábíme,“ říká mi Vladimíra Novotná při rozhovoru.

Zákazníci k ní v současné době chodí na stálé zákusky, kterými jsou větrník se slaným karamelem a s křupavými mandlemi, laskonka s osvěžujícím malinovým krémem, Cheescake d'Origine nebo Snězoun, tedy dort v kelímku.

„Není to tak, že bych vymýšlela zákusky od začátku do konce. Základy a techniky jsou dané, já obměňuji pouze chutě a měním jednotlivé struktury. Dávám dohromady kombinace, které pro mě společně fungují, jako třeba pistácie, vanilka a maliny, a pak tvoří dokonalý celek,“ přiblížila svoje umění s tím, že tomu ale předcházelo také spousta zkoušení a hledání si vlastní cesty.

„Už dávno to není jen o tom správně navážit a smíchat ingredience, je to už taková chemie. Používají se různé glukózy, pektiny, ovocná pyré. Základem jsou ale vždycky kvalitní suroviny, bez nich nemůžete udělat výborný zákusek, na který budete vzpomínat,“ říká Vladimíra Novotná.

Dorty s láskou dělané

Ani její dorty nejsou typické. „Nemám v nabídce žádné piškoty, všechno jsou to korpusy, které jsou s máslem, mlékem nebo řeckým jogurtem. Je tam kakao, koření, káva, nastrouhané hrušky nebo třeba banány, podle toho, jaký dort si vyberete. Jsou to korpusy plné chutí,“ popsala svoje výrobky. „Už jsou tady naštěstí zákazníci, kteří jsou ochotni si za dort nebo zákusek připlatit a jednou za čas si opravdu pochutnat,“ dodala.

A jaké ty její dorty jsou? „Sněz mě dorty jsou vždy čerstvé, kvalitní, nepřeslazené a s láskou dělané,“ řekla hrdě Vladimíra Novotná, která také absolvovala několik kurzů ve známých cukrářských školách. „Jeden z nich byl také na makronky. To byla věc, s kterou jsem opravdu bojovala,“ smála se. Dalším kurzem si dle svých slov ale splnila sen. „To byl kurz, který trval čtyři dny a byl to skutečně zážitek. Nešlo jen o to si přivézt recepty, ale samotný proces učení byl naprosto neskutečný,“ vyprávěla nadšeně.

Důkazem, že svou práci dělá dobře, je zájem kaváren o její zákusky. Jak ale sama říká, tudy pro ni cesta nevede. „To jsem věděla už od začátku, že nechci dodávat. Chci si nechat výhradní zastoupení jen pro sebe, a tím si ohlídat kvalitu a znát také své zákazníky a jejich přání,“ řekla důrazně.

V adventním období měla ještě s jednou kolegyní plné ruce práce, chystaly totiž vánoční nabídku. Objednat si u ní lidé mohli štolu, cukroví a také vaječný likér. O tradiční cukroví ale nešlo, to by nebyla Vladimíra Novotná. „Budeme péct deset druhů. Bude tam čokoládová tartaletka s pomerančovým krémem, křehká kolečka se slaným karamelem a Maldon solí, makové mušle s citronovým krémem a pistáciové kopečky,“ vyjmenovávala některé dobroty na přelomu listopadu a prosince, kdy pečení odstartovalo.

Další akcí bude Valentýn nebo Den matek, kdy u ní bude možné koupit zákusky nejen pro drahé polovičky. I pro ty se sem lidé také naučili chodit. „Spousta mužů neví, co koupit, tak se tu rádi zastaví. Je to vždy trefa do černého obzvláště když ví, že sem jejich žena, partnerka chodí, tak ji moc rádi překvapí,“ vyprávěla Vladimíra Novotná s tím, že se právě z těchto zákazníků se časem stali ti stálí. „Někteří z nich nám i dopředu volají, jestli máme jejich oblíbené zákusky,“ řekla s úsměvem Vladimíra Novotná, která je původním povoláním zubní laborantka. „Tohle mě ale naplňuje mnohem víc. Přineslo mi to uspokojení, že dělám, co mě baví a každý den je navíc úplně jiný. Tímto jsem si splnila sen,“ řekla na závěr.