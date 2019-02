Jižní Čechy -Kontroly v posledním půlroce ukázaly, že všichni cizinci měli pracovní povolení. Jejich zájem o práci navíc klesá.

Cizinců v zemi přibývá | Foto: Archiv

Téměř deset tisíc cizích státních příslušníků pracovalo v březnu letošního roku na území Jihočeského kraje. Z tohoto počtu měly téměř čtyři tisíce cizinců pracovní povolení, to znamená, že pocházejí ze zemí mimo Evropskou unii či Švýcarsko.

„Podle ohlasů, které máme od zaměstnavatelů, klesá v posledních měsících ze strany cizinců zájem o práci u nás. Je to dané mimo jiné i tím, že například na Ukrajině se zlepšují pracovní podmínky, a tak z této země není takový zájem. Právě Ukrajinci a Slováci patří mezi nejvíce zastoupenou skupinu cizinců, kteří na území kraje pracují,“ informoval vedoucí oddělení trhu práce a poradenství českobudějovického úřadu práce Vladimír Brablec.

Opouštějí stánky

Podle slov Vladimíra Brablece se rozhodně nedá říci, že by cizinci brali místním obyvatelům práci. Nejčastěji jsou totiž zaměstnáni ve stavebnictví, strojírenství a na dalších méně lukrativních místech, na něž zaměstnavatelé jen těžko shánějí lidi. „Jsou to méně placené oblasti, a tak o ně není takový zájem. Nabídka na trhu práce je široká a lidé si hledají lukrativnější zaměstnání,“ poznamenal vedoucí oddělení.

Doplnil, že až v posledních dvou letech zaznamenává úřad práce zájem ze strany Vietnamců. „Opouštějí své stánky a jdou pracovat jinam,“ poznamenal.

Získat pracovní povolení není jednoduché. „Občané Evropské unie vyplní informační kartu, kterou najdou například na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Složitější je zaměstnávání cizinců mimo Evropskou unii. Nejprve musí zaměstnavatel nahlásit volné pracovní místo, které se snažíme obsadit místními uchazeči,“ vysvětlil k postupům vedoucí oddělení trhu práce prachatického úřadu práce Josef Lácha.

Nutný postup

Teprve poté, co se jej nedaří obsadit, žádá si zaměstnavatel o povolení zaměstnávat cizince. K tiskopisu přikládá dvoutisícový kolek a může se pustit do shánění cizinců. Pokud takového zájemce sežene, žádá si cizinec o pracovní povolení. To se uděluje zpravidla na jeden rok.

O tom, že není snadné zaměstnat cizince, dobře ví také spolumajitel firmy na výrobu bytového textilu Jan Kopáčik.

„Určitě je s tím mnoho papírování a je to poměrně složitý proces. Proto máme na tyto záležitosti přímo určenou zaměstnankyni, která se o potřebná povolení a vše s tím spojené postará. Navíc před nedávnem například můj otec vycestoval do jedné z asijských zemí, kde se pokoušel sehnat nové pracovní síly,“ řekl Jan Kopáčik.

Právě v této firmě v březnu kontrolovali jihočeští celníci ve spolupráci s cizineckou policií pracovní povolení zaměstnaných cizinců. „Vše bylo v pořádku. Obecně lze říci, že Jihočeský kraj je na tom v tomto ohledu dobře,“ uvedl ředitel odboru kontroly a dohledu celního úřadu Strakonice Petr Šeda.

Kontroly povolení

Vloni zaznamenal celní úřad celkem šestadvacet případů, při nichž byli odhaleni cizinci bez potřebného povolení. V Českých Budějovicích se jednalo o pět případů, v Táboře o osm, Jindřichově Hradci o pět, Českém Krumlově o sedm a v Prachaticích o jeden. „Celkem bylo takových osob šestasedmdesát. Nejvíce pak Ukrajinců, těch bylo dvaapadesát, třináct Moldavanů, šest Vietnamců, čtyři Číňané a Bělorus,“ spočítal tiskový mluvčí Celního ředitelství České Budějovice Vladimír Pešek.



Cizinci na jihu Čech

České Budějovice – Pracovní povolení má 841 cizinců. Celkem eviduje 2814 cizích státních příslušníků, tedy všech osob včetně lidí z EU.

Český Krumlov – celkem vydal 973 pracovních povolení. Eviduje 1739 cizích státních příslušníků.

Jindřichův Hradec – v tomto regionu je nejméně vydaných pracovních povolení z celého kraje, a to dvacet tři. Celkem je na Jindřichohradecku evidováno 329 cizích státních příslušníků.

Písek – Pracovní povolení má 691 cizinců. Celkem je na Písecku evidováno 1664 cizích státních příslušníků.

Prachatice – S pracovním povolením na území regionu pracuje 160 cizinců, celkem je evidováno 423 cizích státních příslušníků.

Strakonice – Pracovní povolení má 658 cizinců, cizích státních příslušníků je evidováno 1737.

Tábor – Pracovní povolení má 517 cizinců, cizích státních příslušníků je 1151.

Zdroj: portál MPSV, zjištěné údaje jsou za únor 2008