V potvrzení se uvádí, že jednatel pivovaru Ladislav Vrtiš odpovídá za obchod a může tak cestovat mezi svým bydlištěm a zbytkem planety Země s výjimkou Iránu, Afghanistánu a přilehlých oblastí, kde zatím distribuce piva poněkud vázne.

„Toto potvrzení je platné do biblického konce světa nebo dokud soudruh Bureš nedojde k závěru, že omezení pohybu mezi kraji nic neřeší a 30 tisíc lidí tak u silnic mrzne zcela zbytečně,“ píše se tam dále.

„Bohužel jsem zatím neměl příležitost ho policistům předložit,“ řekl Deníku Vrtiš a dodal: Mně je jasné, jak to dopadne. Když se jim to nebude líbit, napíšu si na místě jiné potvrzení.“

Reakce na situaci

Doplnil, že záměrem dokumentu nebylo nikoho vybízet k tomu, aby někam cestoval nebo porušoval nařízení. Sám také jezdí jen v nezbytných případech. „Byla to reakce na to, že člověk sám sobě určuje, kam může a nemůže, to je vtipné,“ vysvětlil Vrtiš, který si potvrzení z titulu své funkce vystavil sám sobě.

S podobně sepsaným potvrzením se podle krajské policejní mluvčí Pavly Burešové v Plzeňském kraji policisté dosud nesetkali. „Zatím žádné kuriozní potvrzení nebo výmluvu neevidujeme. Lidé až na výjimečné případy spolupracují,“ dodala Burešová.