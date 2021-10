Největší česká mlékárna Madeta zdraží ceny výrobků od ledna 2022 o dvě až tři procenta. Příčinou jsou vyšší náklady, ceny nafty, elektřiny i obalů, řekl ČTK generální ředitel Madety Milan Teplý. Vedení mlékárny zároveň očekává, že kvůli všeobecnému zdražování klesne kupní síla v zemi. Předpokládá i konkurenční boj mezi českými mlékárnami a dovozem.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Když se podívám na nárůst cen nafty a vím, kolik projezdíme za měsíc, tak tam propadneme měsíčně čtyřmi až pěti miliony (korun). Když vidím nárůst cen obalového materiálu a komponentních složek výroby, tak vidím, že tam propadáme taky čtyřmi miliony měsíčně. Když se podívám na ceny energií, elektřiny a potenciálně i plynu, vidím, že to je taky významný nárůst, a ještě nevíme, kde je tomu konec. Když bude stát litr nafty 40 korun, tak si dost dobře neumím představit, že bychom to neprolili do cen na výstupu, výrobků," řekl Teplý.