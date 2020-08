Informoval o tom mediální zastupce Kovosvitu MAS, a.s. Jaroslav Martínek. Cena transakce byla dle jeho vyjádření ve stovkách miliónů korun. "Noví majitelé by měli díky zázemí průmyslové skupiny podnikající v obdobném oboru v Rusku otevřít pro Kovosvit MAS nové trhy. Významným příslibem je v tomto ohledu kontrakt v hodnotě 15 mil. EUR, který noví vlastníci přinesli," uvedl.

Dosavadním vlastníkem společnosti Kovosvit MAS byl prostřednictvím společnosti INDUSTRY INNOVATION, a.s., kterou stoprocentně ovládá, český podnikatel Michal Strnad. Ten je též vlastníkem průmyslového holdingu CSG. Kovosvit MAS jako společnost v režimu krizového managementu ale nebyla do holdingu CSG začleněna. Michal Strnad uvádí: „Do Kovosvitu jsme vstoupili na podzim 2016, kdy byl v kritické situaci. Firmu se podařilo zachránit a stabilizovat, ale synergie v rámci skupiny nefungovaly podle původních představ. Proto jsme hledali více než rok investora, který by společnost koupil a měl předpoklady ji dál rozvíjet. Přestože přesnou cenu transakce nezveřejňujeme, můžu ale s uspokojením konstatovat, že je srovnatelná s počáteční investicí při mém majetkovém vstupu do Kovosvitu.“

Dlouhé vyjednávání

Daniel Kurucz, předseda představenstva Kovosvit MAS sdělil, že o prodeji Kovosvitu se vyjednávalo několik měsíců. "Měli jsme více zájemců z Německa, Polska i Turecka. Nakonec jsme se rozhodli pro Trust Union Fund. Ten jsme vybrali nejen kvůli dohodnutým cenovým podmínkám, ale i kvůli tomu, že Kovosvitu pomůže znásobit tržby na východních trzích, kde má značka Kovosvit historicky výborné jméno,“ upřesnil.

Pavel Kovář, generální ředitel společnosti, připomíná: „Úspěch Kovosvitu se vždy odvíjel od jeho úspěšnosti na východních trzích.“ Slova generálního ředitele doplňuje Václav Zahrádka, finanční ředitel společnosti: „Velkým příslibem v souvislosti s novými vlastníky je nový kontrakt na dodávku 60 obráběcích center v průběhu dvou let, který přinesli. Jeho celková hodnota je 15 milionů eur.“

Klesla poptávka po technologii

„V roce 2019 došlo na trhu obráběcích strojů k postupnému ochlazení a k dalšímu zhoršení situace došlo v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy poklesla poptávka po obráběcích centrech zejména v západní Evropě. Nový vlastník má potenciál pomoci Kovosvitu znásobit tržby na trzích, kde dlouhodobě působí, udržet zaměstnanost v podniku, a dokonce vytvořit i nová pracovní místa," dodává Daniel Kurucz.

Aleksey Kartavtsev, ředitel strategických projektů a konzultant pro M&A (fúze a akvizice) Trust Union Fund, uvádí: „Děkujeme panu Strnadovi a jeho týmu za dohodu, která nám dala příležitost podílet se na historii legendárního podniku. Uděláme vše pro to, aby se KOVOSVIT MAS dostal na vedoucí postavení v oboru obráběcích center, které společnosti patří.“

Dle dohody prodávajícího s kupujícím a také v zájmu plynulého převzetí společnosti zůstane v nejbližších měsících v Kovosvitu MAS stávající management v čele s předsedou představenstva Danielem Kuruczem a generálním ředitelem Pavlem Kovářem.