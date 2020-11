Pokud se lidé mají udržovat v dobré kondici, potřebují k tomu pohyb. Uzavření fitness center k tomu ale podle nich moc nenapomáhá. Vadí jim i to, že velké obchody můžou být otevřené, zatímco drobní živnostníci mají smůlu.

„Já současnou situaci považují za absolutní výsměch lidem. Šla jsem na brigádu do hypermarketu. Ne kvůli penězům, ale abych zkrátka neseděla doma. A když to vidím. Sice platí omezení na metry čtvereční, ale aby se lidé nemačkali u jednoho regálu, tak tomu to stejně nezabrání. A malí živnostníci, kteří jsou koncentraci lidí i hygienická opatření schopní uhlídat nejlépe, musejí mít zavřeno. Stejně jako fitka,“ uvedla majitelka kutnohorského Fitness studia Veronika Březinová.

Před zavedením omezení to prý v obchodě bylo ještě daleko horší. „Navíc nikde nebylo prokázáno, že se v nějaké zvýšené míře nákaza šířila právě ve fitness centrech. Já tu nemoc vůbec nezlehčuji. Když zavřeli na jaře a teď na podzim, když se to začalo nekontrolovatelně šířit, chápala jsem to. Teď už tomu ale nerozumím, někde otevřeno být smí, jinde ne,“ doplnila Březinová.

Stejně situaci vnímá i Jiří Dejmal, který provozuje fitness centrum v Kutné Hoře a Čáslavi. „Domnívám se, že fitness centra už mohla být dávno otevřená. Navíc ke mně nemocní lidé cvičit nechodí. Nejdou ani když se necítí dobře. Samozřejmě se může najít pár bezohledných jedinců, ale ve většině případů platí pravidlo, že sportovci chodí cvičit jen tehdy, pokud se cítí naprosto zdraví,“ prohlásil.

Podobně to vidí i majitel Potírny Luboš Lhota. „V autobuse může jezdit třicet lidí na dvanácti metrech čtverečních, v hypermarketech je najednou několik tisíc lidí a nikdo to neřeší. A pak zavřou provozovny jako jsou kosmetické salony či kadeřnictví, kde je jeden na jednoho, nebo fit centra, kde je na tréninku deset lidí,“ zlobí se majitel fitness centra v Čáslavi.

Jestli podnik Luboše Lhoty přežije, bude prý záviset na vícero faktorech. Lidé ale podle něj budou mít strach a také budou v nadcházejících týdnech více šetřit. „Obecně prosinec a polovina ledna taková ve fitness centrech je. Lidé řeší spíše Vánoce. Ale nemyslím si, že by lidé neměli peníze. Současná situace v nich především vyvolala strach. Strach z toho, že se můžou kdekoliv nakazit,“ dodal a zároveň zdůraznil, že jakmile to bude možné, Potírna bude znovu otevřena a lidem k dispozici.

Znovu otevřít své fitcentrum se chystá i Veronika Březinová. „Já naštěstí nejsem na provozu fitcentra finančně závislá, to by byl opravdu průšvih, vůbec si to neumím představit. A až otevřu, lidé přijdou, toho se nebojím. Spíš než strach teď cítí naštvanost,“ zdůraznila majitelka fitcentra.