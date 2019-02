Motto - "Svým zákazníkům se snažím úsměvem zpříjemnit den."

Dagmar Kolingrová. | Foto: DENÍK

Větvičku, mech i slámu proměňuje vsoučást dekorace. Šestačtyřicetiletá Dagmar Kolingrová, která pátým rokem vede vMilevsku květinářství, sází na originalitu. Nemá ráda kopírování. „Vytvářím aranže ve skle nebo do různých nádob, na přání zákazníka nebo to, co mě napadne,“ říká aranžérka, která také využívá slámu nebo proutí. „Například jsem na řemeslných trzích vPrácheňském muzeu měla vystavený věnec ve tvaru srdce zproutí, který jsme dozdobila krajkou a umělými květinami,“ říká usměvavá Dagmar Kolingrová, kterou jsme vjejím květinářství navštívili, protože chceme společně sVelkopopovickým Kozlem a čtenáři Deníku najít nejšikovnějšího fachmana píseckého regionu, kterého pak Kozel odmění za poctivou práci a jeho řemeslný kumšt

Nápady na aranže má paní Dagmar vzásobě. „Nějaké nápady se mi vhlavě stále rodí, nemám ráda, když se kopírují věci jiných. Samozřejmě, člověk se může účastnit různých výstav a květinových show, ale každý znich má nějaký svůj rukopis,“ říká milevská aranžérka, kterou nominace na fachmana roku potěšila. „Práci si chci dělat po svém, aby zákazníci řekli: Ano, to je rukopis mého květinářství,“ dodává.

Největší odměnou po práci je, když si může odpočinout u četby nebo srodinou. Paní Dagmar si díky květinám splnila svůj sen. „Je to práce, která člověku dává jiný rozměr. Není jednostranná. Můžete vytvořit cokoliv, co myslíte, že by se lidem mohlo líbit. Je kreativní a to je pro mě důležité,“ uzavírá paní Dagmar.

Paní Kolingrové jsme se zeptali na tajemství jejího úspěchu. Prozraďte nám, co děláte lépe než ostatní a kvůli čemu se vaši zákazníci stále vracejí?

Ne, že bych měla být něčím výjimečná, ale snažím se, aby se moje práce odlišovala, hledám materiály, které pracovníci vkvětinářství nepoužívají. Například přízdoby, které si nacházím vpřírodě. Je to něco jiného. Vkaždém kousku mechu nebo větvičky vidím, co by se ztoho nechalo udělat. Hlavně mě práce baví, je pro i mě koníčkem. Myslím si, že se to odráží vmé práci.

Na co se nejvíce těšíte po dni plném práce?

Těším se na to, že si sednu ke knížce, trošku si odpočinu. Doma mám zahrádku, ale tím, že vpráci trávím poměrně hodně času, zas tolik se jí nevěnuji.