OS ČUS Písek, které anketu pořádá za mediální podpory Píseckého deníku, sbírá nominace do 31. ledna. „Zatím dorazilo minimum přihlášek, tak doufáme, že ostatní to jen nechávají na poslední chvíli a ještě nominace pošlou. Byli bychom rádi, aby spektrum zapojených sportů bylo co nejširší jako v minulých letech,“ poznamenala Romana Halamová, předsedkyně OS ČUS Písek.

Bojovat se bude v kategoriích děti do 15 let, mládež od 16 do 20 let, dospělí od 21 let, sportovní kolektivy mládež do 18 let, sportovní kolektivy dospělí od 19 let, trenér a osobnost. O vítězích bude rozhodovat výkonný výbor OS ČUS Písek.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Písecka za rok 2021 se uskuteční 9. března v Rytířském sále Prácheňského muzea. Akci finančně podpoří společnost Wittmann Battenfeld.

Nominace je možné posílat ještě do 31. ledna na mail pioss@seznam.cz.