Tak už to ale ve sportu chodí, zranění jednoho otevírá šanci druhému. Často mladšímu. Přesně tak je to v této konkrétní situaci.

Josef Polák: Jihostroj tak dál má k dispozici silné blokařské trio. „Jsem opravdu moc rád, že jsem tuto šanci dostal, prodloužím si sezonu, mohu bojovat v extralize o nejvyšší příčky,“ říká perspektivní blokař, kterému bude v polovině února (11.2.) teprve dvaadvacet let a má ideální parametry (202 cm).

„Nikomu zranění nepřeju, to je přece jasná věc, Radkovi samozřejmě v žádném případě, zranění je úplně to nejhorší, co se komukoli z nás může stát, ale musím přiznat, že příležitost to pro mě je,“ přikyvuje Josef Polák, který letošní sezonu prožil od prvního zápasu v Příbrami, kde byl na hostování. Z jeho odpovědí se zdá, že dobře ví, o čem je řeč. V hlavě má poskládáno všechno tak, že by z něj opravdu mohla v budoucnu vyrůst veliká volejbalová česká blokařská hvězda. „Záleží ale jen na něm,“ shodují se odborníci.

Zpráva o tom, že jeho mise v Příbrami z minuty na minutu končí, letěla telefonem.

„Zápas, ve kterém se Radek zranil, jsem vůbec neviděl, právě jsme v Příbrami měli trénink,“ popisuje, jakými cestami k jeho uším doletěla informace o zlomeném Machově kotníku. Po tréninku v hale Kocourů se normálně osprchoval, zabalil si věci a mířil domů. Najednou mu zazvonil telefon… „Volal mi manažer Jihostroje Robert Mifka, od něj jsem se dozvěděl, že se něco děje, jinak jsem o nepříjemném Radkově zranění neměl vůbec žádnou informaci,“ zopakoval Josef Polák. „Určitě bych mu chtěl vzkázat, aby se uzdravil co nejdřív, zranění je pro každého sportovce opravdu nepříjemná věc.“

Lepší se rok od roku. Tah, poslat ho na hostování do Příbrami, se vedení českobudějovického klubu vyplatil. Plody mohou sklízet už teď v play off oba.

Klub i hráč.

Přestože výsledky příbramského týmu jsou v extralize mizerné, tým se pohybuje dokonce na posledním místě, Polák patřil k nejlepším.

Byl stabilním kamenem základní sestavy.

Hrál, hrál hodně, a rozhodně nehrál špatně. „V Příbrami není tolik profesionálních volejbalistů, jako jsou tady v Jihostroji, někteří volejbalisté tam studují, jiní chodí do práce,“ popisuje poloprofesionální podmínky v klubu, ve kterém ho trenérsky vedl bývalý nahrávač Jihostroje ČB a současný prezident příbramských Kocourů Daniel Rosenbaum.

Josef Polák se na tréninku v českobudějovické Sportovní hale okamžitě zařadil mezi Toduu a Ondroviče. Mezi dvěma zahraničními blokaři bude jediný Čech – Polák.