Pozvání jako tradičně přijalo dvanáct tříčlenných týmů z Prachaticka. Hrálo se ve čtyřech základních skupinách systémem každý s každým do pěti vítězných bodů. Vítězové skupin si pak zahráli o pořadí na prvním až čtvrtém místě, druzí ze skupin o páté až osmé a třetí ve skupinách o deváté až dvanácté místo.

Pořadatelům vyšlo i nalosování do skupin, protože všechny týmy losované z prvního koše své skupiny vyhrály a zahrály si o celkové vítězství. V semifinále si pořadatelské béčko Šumavanu Vimperk poradilo s céčkem prachatického Libínu a na vedlejším stole lhenické béčko s Lenorou. V boji o místo třetí zvítězili stolní tenisté Lenory na Libínem Prachatice C 5:4. V dramatickém finále pak domácí béčko Vimperka porazilo béčko Lhenic 5:4.

„Jako každý rok jsem rád, že je turnaj za námi, ale na druhé straně plný pozitivních dojmů z ohlasů účastníků. Každý, kdo podobné akce pořádá, ví, co všechno to obnáší. Mám za sebou dvacet ročníků a musím zvážit, zda do toho jít příště znovu. Zájem od týmů je, což je motivující, tak uvidíme,“ hodnotil turnaj Jiří Hyka a doplnil: „Důležité pro mě je, že se všem opět líbilo. Dík patří za podporu Městu Vimperk a všem sponzorům, bez kterých by se to nedalo dělat. Díky nim jsme opět mohli ocenit všechny účastníky. Jsem i rád, že ceny předávala starostka Vimperka Jaroslava Martanová s místostarostou Zdeňkem Kunclem a předsedou Tělovýchovné jednoty Šumavan Vimperk Liborem Kudláčem. Ale komu patří největší dík, to je má rodina, která to tady se mnou táhne celých dvacet let.“

Konečné pořadí: 1. Šumavan Vimperk B (Vojtěch Rejšek, Zdeněk Kortus, Ivan Icha, Jaroslav Fuchs), 2. Sokol Lhenice B (Radek Sivera, Radek Sivera ml., Eliška Dubravcová), 3. Křišťál Lenora (Ivo Blaško, Martin Hlouška, Petr Filuš), 4. Libín Prachatice C (Václav Wimberský, Zdeněk Novák, Karel Předota), 5. Lhenice C, 6. Vimperk D, 7. Netolice, 8. Vimperk C, 9. Zdíkov, 9. Slávia Prachatice B, 11. Libín Prachatice D, 12. Rohanov.