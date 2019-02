Písek – První Michalovce v sobotu do Písku přijely jako jasný favorit. Přesto Sokolky dokázaly vybojovat překvapivou remízu 24:24. Michaela Součková navíc po předešlém vyrovnání v samotném závěru trefila tyč hostující branky.

STŘELA DO TYČE. Michaela Součková v závěru utkání s Michalovcemi za remízového stavu trefila tyč hostující branky. | Foto: Jan Škrle

Můžete popsat své bezprostřední pocity?

Na jednu stranu euforie, ale také trochu zklamání. Kdyby ta poslední střela šla jen o milimetry jinam, mohl to být gól. Ale před zápasem by asi nikdo nevěřil, že bychom mohly uhrát i bod, takže euforie převládá.

Ta propukla už při samotném vyrovnání?

To bylo ještě hodně času do konce utkání, v házené je minuta a půl strašně moc. Když dám branku, tak se vždy hlavně koukám co nejdříve vrátit do obrany.

Radost ze senzační remízy vám tak dojde až později?

Zklamané samozřejmě být můžeme. Ale až si všechny uvědomíme, že jsme remizovaly s Michalovcemi, tak ta radost skutečně převládne.

Věřily jste si před zápasem?

Upřímně nikdo moc nevěřil, že bychom Michalovce mohly porazit. Ale díky slušnému výkonu v minulém zápase se Zlínem byla nálada v šatně zase dobrá. Nikdo fakt nevěřil ani v remízu.

Kde lze hledat důvody úspěchu?

Byly jsme dobře naladěné už z minulého víkendu, kdy jsme o gól vyhrály nad Zlínem. A navíc si myslím, že se v probíhající sezoně postupně pořád zlepšujeme, což je také znát.