České Budějovice – Svou čtyřiadvacátou sezonu v kariéře zahájil zkušený motokrosař Zdeněk Blábolil (35 let). V Pacově sice na body do mezinárodního mistrovství republiky nedosáhl, ale flintu do žita nehází a hodlá se prát dá.

Zdeněk Blábolil | Foto: Deník/ Jan Škrle

Příprava na sezonu proběhla v mezích možností. „Chodím do práce, k tomu mám rodinu, takže už motokrosu nemohu dát tolik jako za mlada," připustí.



Přímo před Pacovem neseděl celý týden na motocyklu. „Ve čtvrtek před závodem jsme jeli trénovat, ale začalo pršet, takže jsme to nakonec ani nevytáhli a jeli jsme domů. Týden jsem na motorce neseděl, což je u tohoto sportu zvlášť na jaře hodně znát," posteskne si. „Všichni mají naježděno mraky hodin. Já jsem makal především na fyzičce," dodá.



Trať v Pacově si Blábolil vyzkoušel už v dubnu při úvodním závodě krajského přeboru, kde se mu ale nevedlo úplně optimálně a skončil až třináctý. „S motocyklem kawasaki mám problém odstartovat. Zatímco dříve se mi z deseti startů povedlo devět, tak teď se mi z deseti nepovede žádný," kroutí hlavou. „Vždycky jsem začínal hodně zezadu a ještě jsem spadl. To není výmluva, ale fakt. Start znamená osmdesát procent úspěchu. A když se nepovede, tak se to jen těžko dohání."



Zkušený pilot věří, že časem se i se zeleným japonským strojem startovat naučí. „Ostatní kluci s kawasaki startují dobře, takže problém bude ve mně," usměje se. O změně značky ale prý neuvažuje. „Je to navázané na kluky Smržovy, kteří mi dlouhé roky pomáhají a byl by asi problém jet jinou značku," vysvětluje pilot českobudějovického Smrž MX teamu.



V Pacově na mistrovském závodě Blábolil bojoval, ale na bodovanou dvacítku nedosáhl. „Den před závodem mi táta říkal, že když budu do patnáctého místa, tak bude spokojen. Obávám se ale, že už nestojí nohama na zemi. Pro mě by byl úspěch být do dvacítky. Když se člověk rozhlédne po depu, tak zjistí, že už tam skoro nemá co dělat. Moji vrstevníci, kteří jezdí na závody v roli manažerů, se diví, že ještě vůbec jezdím."



V první mistrovské jízdě sezony nakonec dojel Blábolil 24., ve druhé si o dvě příčky polepšil, ale na kýžené body to přesto nestačilo.



Kromě kompletního sedmidílného seriálu mezinárodního mistrovství republiky třídy MX1 pojede českobudějovický závodník také krajský přebor, kde by chtěl jako každoročně útočit na titul. „Ale uvidíme. Konkurentů přibývá a jednoduché to rozhodně nebude," uvědomuje si. „Krajský přebor se jezdí na dobrých tratích a jsou to velice hezké závody," chválí.



Krajský přebor všech tříd bude pokračovat v sobotu v Netolicích. Start je ve 12.30, tréninky začínají v 8 hodin.