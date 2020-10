Právě tento hráč je hlavním tahounem týmu. V první sezoně v krajské soutěži měl bilanci dvouher 42 výher a 1 porážka, v sezoně loňské 46 výher a 1 porážka. V té současné jsou odehrána teprve dvě kola.

Mezi hráči stolního tenisu je jméno Zdeněk Vašátko známé, a to především ve vyšších soutěžích. Cesta do podhůří Šumavy vedla přes letité přátelství s Liborem Schořem, který v dresu Svaté Maří hraje již řadu sezon.

„Stolní tenis jsem začal hrát už v šesti letech. Pinčes mě bavil a již za dva roky jsem se dostal do první desítky mladších žáků Prahy. Potom následovala přípravka a základna pro vrcholový sport na Spartě,“ vrátil se ke svým začátkům za zelenými stoly Zdeněk Vašátko.

Pak již přišla vojna a setkání se zmiňovaným Liborem Schořem. „Na vojnu jsem narukoval do oddílu VTJ Přimda, kde jsem se seznámil s Liborem Schořem a vzniklo velké přátelství, které trvá dodnes,“ vzpomíná na další etapu ve stolním tenise Zdeněk Vašátko a pokračuje: „Před třemi roky mi volá Libor, že potřebuje posilu do mančaftu. V té době jsem hrál třetí ligu za tým Avia Čakovice. Rozhodl jsem se přestoupit do Svaté Maří, hraji tady již třetím rokem a vůbec nelituji. Nejde jen o vášeň k tomuto sportu, ale také o přátelství a životní hodnoty.“