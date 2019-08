Závodníci Spartaku Písek Galaxy CykloŠvec Stevens

Písek, Cunkov - Závodníci Spartaku Písek Galaxy CykloŠvec Stevens byli úspěšní ve 49. ročníku závodu do vrchu Cunkov. Oldřich Míka vyhrál mezi muži nad 50 let, Lukáš Smola /Toi Toi Cykloklub Slaný/ na Galaxy Star vyhrál celkově, Tomáš Kudlák dojel 8. mezi muži 19 -29 let a Jiří Němec 7. mezi muži nad 60 let.

Závodníci Spartaku Písek Galaxy CykloŠvec Stevens (zleva) Oldřich Míka, Lukáš Smola a Tomáš Kudlák. | Foto: Archiv klubu

V soutěži týmů Galaxy CykloŠvec Stevens ve složení - Oldřich Míka, Lukáš Smola a Tomáš Kudlák obsadili 1. místo v tomto 10. závodě JAL 2019. 11. Závod JAL se jede 10.8. v Záboří u Blatné jako Memoriál Christiana Battaglii. Na stejné trati se zde pojede odpoledne i Český pohár na silnici mužů elite. Spartak Písek Galaxy CykloŠvec Stevens

Autor: Redakce