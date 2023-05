Na mistrovství R Čv sebeobranném systému allkampf – jitsu, na které se do Mostu sjely téměř dvě stovky závodníků z většiny českých škol AKJ, získali závodníci SKP pět titulů mistra republiky.

Borci oddílů Sebeobrana AKJ SKP Č. Budějovice a TJ karate Nové Hrady na mistrovství ČR v allkampf-jitsu v Mostě.. | Foto: Deník/ SKP ČB

Početné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících (barevné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé závodníky. „Šampionát odstartovali nejmladší bojovníci v disciplině randori mladších žáků. Soutěž pokračovala soubojem starších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo více jak 110 malých bojovníků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů pilně trénovali,“ uvedl pro Deník hlavní trenér oddílů Sebeobrana AKJ SKP České Budějovice a TJ karate Nové Hrady. Martin Hermann.

Tituly mistrů ČR v AKJ vybojovali: Anežka Dvořáková mladší žákyně 9.- 7. Kyu, Carola Lautschamová ženy + 18 let 9. – 7. Kyu, Andrea Krebsová ženy + 18 let 6. Kyu – 1. Dan, Vojtěch Kofroň muži + 18 let 9.- 6. Kyu, Zdeněk Tůma muži master +40 let 9.-6.Kyu.

Stříbrnou medaili získali: Karolína Machutková starší žákyně od 6.Kyu, Jiří Suchan starší žák 9.-7.Kyu, Jan Janouch junioři 9. – 7. Kyu, Petra Hipská ženy +18 let 9. – 7. Kyu, Tereza Vondryska ženy + 18 let 6. Kyu – Dan, Jaroslav Horský muži + 18 let od 1 Dan, Michal Hipský mladší žáci do 7 let 10. Kyu (všichni SKP ČB) a Karel Morong muži + 18 let od 6. Kyu (TJ Karate Nové Hrady).

Bronzovou medaili získali: Eliška Dvořáková juniorky 6.Kyu- Dan, Stanislav Radouch junioři 6.Kyu – Dan, Libor Kuchař muži + 18 let 5. – 1. Kyu, René Friedrich muži + 18 let od 1. Dan, Michal Strnad muži master + 40 let od 1. Dan, Jakub Tichý mladší žák 10. Kyu.

V disciplíně Self Defense realistic zvítězila Andrea Krebsová, stříbrnou medaili vybojovali: Jaroslav Horský, Tereza Vondryska, bronzovou medaili získali: Alexandr Filip, Stanislav Radouch, Eliška Dvořáková.

V disciplíně Ribbons Geting zíslaki bronzovou medaili: Michal Hipský, Anežka Dvořáková, Adéla Matulíková a Alexandr Filip.

„Díky výborným výkonům všech našich závodníků oddíl Sebeobrany SKP ČB skončil v soutěži škol sebeobranného systému allkampf – jitsu za Školou bojových umění AKJ Most na stříbrné pozici (třetí byl Tiger Relax club Chomutov). Veliké díky patří všem trenérům, kteří se podíleli na přípravě našich závodníků na tuto soutěž a samozřejmě také rodičům, kteří naše závodníky podporují,“ uzavřel svou reportáž pro deník Martin Hermann.

Na fotografii zleva členové oddílů Sebeobrana AKJ SKP ČB a TJ karate N. Hrady – první řada: Krebsová, Suchan, Machutková, Tichý, Bugošová, A.Dvořáková, Hipský, Matulíková, Filip, Strnad ml. a Strnad, druhá řada: Hermann, Vondryska, Morong, Radouch, Leitmančíková, Lautschmanová, Hipská, Dvořáková E., Morongová, třetí řada: Tůma, Pavlík, Janouch, Kofroň, Kuchař, Friedrich, Filipčík, Horský, Šenkýř.