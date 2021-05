Domácí tým vstřelil úvodní dva góly zápasu, pak se oba týmy střídaly v těsném vedení. Po dvaceti minutách na tom byla o něco lépe Plzeň (7:9, 8:11), ale závěr první půle patřil domácím házenkářkám – 13:11.

Po přestávce si Písek nadále udržoval vedení, které bylo nejvýraznější v 49. minutě, kdy svítilo na ukazateli skóre 20:15. Závěr vyhecovaného střetnutí však týmu od Otavy nevyšel podle představ. Zahodil několik vyložených šancí, znervózněl a dovolil soupeřkám vyrovnat.

V poslední minutě ještě mohla výhru na stranu píseckého týmu strhnout nejlepší střelkyně utkání Pokorná, ale plzeňská brankářka stihla míč mířící k levé tyči těsně před brankovou čarou zastavit…

„První půle nabídla vyrovnaný průběh, druhý poločas sice vyzněl herně pro nás, ale na jeho konci jsme se kvůli neproměněným příležitostem sami dostali pod tlak. Zahodili jsme dvě sedmičky, nedali ani tři náskoky ze šestky, a to je pak těžké. Plzeň hrála trpělivě a čekala na svou šanci, přestože míče do branky dopravila někdy i se štěstím. Jsem zklamaná, měli jsme dobře rozehraný duel dotáhnout do úspěšného konce. Na vítězství už čekáme hodně dlouho, nevím, co se v hlavách holek odehrává, že nedokážeme v klíčových momentech zachovat klid a rozvahu,“ uvedla písecká trenérka Kateřina Hromádková.

V dalším utkání šestikolového play out, po němž poslední tým sestoupí do I. ligy, se Jihočešky v sobotu 8. května představí ve Zlíně (16 hodin).

Sokol Písek – DHC Plzeň 22:22 (13:11)

Branky: Pokorná 8, Kubišová 4/2, Stellnerová 3, Pešková 2, Součková 2, Boorová 1, Chlupová 1, B. Velková 1 – Patrnčiaková 8/3, Königová 5, Vlachová 2/2, Bušauerová 1, Formanová 1, Franzová 1, Kepková 1, Lásková 1, Šmrhová 1, L. Galušková 1/1. Rozhodčí: Deml, Dvořáček. Sedmimetrové hody: 4/2 – 6/6. Vyloučení: 7:5.ŽK: 2:0.

Další výsledek: Zlín – Hodonín 28:17.

MOL liga – play out o záchranu

1. Zlín 1 1 0 0 28:17 17

2. Písek 1 0 1 0 22:22 14

3. Plzeň 1 0 1 0 22:22 9

4. Hodonín 1 0 0 1 17:28 4

(Body z interligy se týmům započítávají.)