Z atletiky

se vrací trenér Jiří Couf (Sokol) ke krajskému přeboru v Písku. Jeho svěřenec dálkař Tomáš Kratochvíl výkonem 720 splnil limit na olympijské hry mládeže do Baku. „Škoda, že další jeho platné skoky byly s nedošlapy 20 až 30 centimetrů a přešlapy kolem 750,“ dodává. U další svěřenkyně Nely Nikodémové opravuje její výkon na 100 překážek na 15,46, což je její osobní rekord.

Z druhého atletického „bojiště“, z krajských přeborů mladšího žactva ve Veselí nad Lužnicí, informujme především o devíti nejlepších výkonech roku. Postarali se o ně Ondřej Kroupa na 150 m 20,75, Jakub Janda (oba Sokol) na 800 m 2:18,95, Marek Kuna (ČD) v dálce 511, Nina Radová (Sok) ve stejné disciplíně 484, Lukáš Kvasnička (ČD) v oštěpu a v kriketu 34,67 a 58,06, Barbora Kubánková (Sokol) v oštěpu 30,36, blatenský talent Veronika Divišová v kouli 10,67 a Abdunazar Saidov (VS) ve stejné disciplíně 10,98.

Z dalších výkonů: 60 m Kroupa 8,39, Jonáš Böhm (NB) 8,43, Jakub Florek (Sok) 8,50, Lucie Chmátalová 8,67, Linda Marušová (obě VS) 8,71, Nina Radová (Sok) 8,78 (58 děvčat!), 150 m Janda 20,86 – letos druhý v kraji, Šimon Kořánek (Mi) 21,13, Chmátalová 21,38, Tereza Lorencová (VS) 21,42, Kateřina Hlaváčová 21,43, 300 m Radovan Krejčí (oba Čéč) 44,95, Michal Rada (Sok) 45,86, Tereza Dočkalová (JH) 46,18 – druhá, Adéla Holubová 47,12, Tereza Boháčová (obě Sok) 47,48, 800 m Vojtěch Maloň (Sok) 2:29,95 – druhý, Teodor Brcko (ČD) 2:30,06, Holubová 2:34,16, Adéla Štefanová (Ves) 2:34,65, Veronika Řepová (JH) 2:37,89, Klára Konfrštová (Pí) 2:39,98, 60 přek. Rada 9,83, Kuna 9,89, Florek 10,48, Marušová 10,34, Chmátalová 10,50, Adriana Holušová (VS) 10,65, výška Kuna 151, René Steinke (VS) 139, Kubánková 153, Adéla Chválová (Pí) 150, Martina Böhmová (Sok) 144, dálka Rada 491 – druhý, Eliška Zikmundová (NV) 459, Eliška Stolinová (VS) 434, koule (30 děvčat!) Barbora Levá (Blat) 10,53 – druhá, Veronika Tylová (ČD) 10,10, Jakub Koreš (VS) 10,62, Janda 10,01, oštěp Eva Chramostová (NV) 26,05, David Krejčí (Sok) 26,27, míček Vojtěch Stříbrný (Sok) 50,20, Ondřej Pleskač (Mil) 48,40, Tylová 43,05, Thea Petrů (VS) 41,82.

Plavání: Svobodovo dílo

Letní krajský přebor v Písku byl opět „tréninkovou dávkou“ pro Kristiána Svobodu z pořádajícího oddílu – plaval, co (trenér) chtěl, přičemž v osmi disciplínách vytvořil nejlepší letošní výkony v kraji a v dlouhých kraulech se prezentoval druhými časy – na 1500 m si zlepšil osobní rekord z roku 2015 na 16:30,70, když ho pěkně proháněl budějovický Marek Matoušek (se 16:31,99 je letos v kraji třetí), a také na 400 kraul (4:12,78) je letos před ním jen suverén Zach.

Do čela krajských tabulek 2019 Svoboda vyskočil na 50 znak 27,84 – šestý všech dob, na 100 prsa 1:09,18, na 200 motýlek 2:06,75, na 100 PZ 1:01,75, na 50 kraul 24,55, na 200 PZ 2:08,43, na 100 znak 1:00,22 a podle našich zjištění i na 50 prsa, když plaval 32,83. Dále vyhrál i 50 motýlek 27,25.

Co do historických posunů v tabulkách ho ale překonala 14letá prsařka Sofie Nezvalová (PlČB). 100 m zdolala za 1:12,71, osobní rekord si tedy zlepšila o dvě sekundy, v pořadí žen všech dob je druhá za Karolínou Šimkovou a „pro útěchu“ jí opravila o 2,31 s starý zápis ve své věkové kategorii z roku 2013. Další rekord 14letých zapsala na 50 prsa časem 33,62. Na 200 metrů pak vyhrála časem 2:45,31 po osobním zlepšení skoro o čtyři sekundy a v historické tabulce jihočeských žen je už sedmá.

Další „hlubokou poklonu“ si vysloužila 13letá Eliška Vokatá z Fezka. Vyhrála 200 kraul za 2:11,66, 200 motýlek za 2:31,16, kterými je letos v kraji druhou ženou, a pak se začala dobývat do jihočeské historie. Na 100 m polohový závod je s 1:09,07 letos druhá a v historii sedmá, na 200 PZ se letos zařadila na 2. místo se 2:28,76, na stejné pořadí ji řadí vítězných 100 motýlek za 1:07,98 a písecké vystoupení korunovala první stovkou kraul pod minutu – vyhrála za 59,57 a je sedmou ženou kraje všech dob. Letoění tabulku vede i na 50 kraul se 27,81 – desátá v historii.

Čtyři disciplíny vyhrála Viola Válková (JH) – 100 PZ za 1:07,98, čímž je čtvrtá v historii, 800 kraul za 9:34,21 (letos druhá), na 200 PZ se časem 2:28,56 dostala do čela letošních tabulek a na 100 znak se jí povedlo totéž časem 1:07,96, podle našich záznamů osmým v historii. Na 200 prsa byla čtvrtá za 1:18,74, tedy ve čtvrtém letošním výkonu v kraji, na 50 kraul druhá za 27,97, ve svém druhém nejlepším osobním čase.

Pěknou práci odvedla i 13letá Simona Marešová z Tábora. Byla druhá na 200 kraul 2:15,78, třetí na 100 PZ 1:11,35 – letos třetí v kraji, čtvrtá na 50 kraul 29,06, třetí na 200 PZ 2:29,02 – rovněž třetí, skončila druhá na 100 znak 1:10,74, nejlepší výkony roku jí patří na 200 znak 2:28,02 a na 400 PZ 5:23,65… Její oddílová kolegyně, stejně mladá Linda Čeňková, zazářila na prsařských tratích a v dlouhé polohovce…

Z dalších výkonů: 50 znak Tesárek (KIN) 28,85, Zástava 30,52, Pilsová 33,41, 100 prsa Zástava 1:12,13, Linda Čeňková (13, Tábor) 1:16,93 – letos druhá, desátá všech dob, Tereza Kozáková (13, ČK) 1:18,57 – třetí, 100 PZ Zástava 1:04,14, 400 kraul Javorský 4:15,20 – třetí, Matoušek 4:17,89, 800 kraul Baboušková 9:50,10 – třetí, 50 kraul Kozáková 29,05, Javorský 25,61, Beránek 25,65, 200 PZ Zástava 2:16,64, 100 znak Pilsová 1:10,77, Tesárek 1:00,94 – druhý, Javorský 1:01,57 – třetí, 50 motýlek Zástava 27?94, Beránek 28,30, 50 prsa Václavík 34,01, 200 znak Zástava 2:15,21, Brůna 2:29,30, 100 motýlek Podruhová 1:10,37, Zástava 1:01,00, Beránek 1:01,44, Václavík 1:02,87, 200 prsa Čeňková 2:49,94, Kozáková 2:58,42, Zástava 2:39,26 – druhý, 100 kraul Pilsová 1:02,90, Beránek 54,80 – druhý, 400 PZ Baboučková 5:28,94 – druhá, Čeňková 5:29,86 - třetí.