Strakonice - Zatím nejvydařenější zápas sehráli v sobotu v této sezoně strakoničtí házenkáři.

Doma před 250 diváky porazili ve 4. kole bez problémů Jičín B 29:20 (15:11). A to v pohodě, bez nervů, po vyrovnaném výkonu a víceméně s lehkostí. Situaci však měli ulehčenou tím, že soupeř přijel s hodně mladým týmem, zkušenost byla jednoznačně na straně Jihočechů.



Mužem zápasu byl Michal Krejčí, který nasázel 12 (!) gólů a stal se nejen nejlepším střelcem, ale i hráčem utkání. Zcela zaslouženě! Prosazoval se z rychlých protiútoků do otevřené obrany i do plných. Strakonice celkově proměňovaly vytvořené šance a vzadu dobře bránily. To byl klíč úspěchu. Dva body byly zcela zasloužené, v součtu jich mají pět z osmi možných.

Zápas začal neproměněnou sedmičkou Mošovského ve 40. vteřině, kterou gólman vyrazil, ale žádná předzvěst trápení to nebyla. Domácí i tak v 5. minutě vedli 3:0. Soupeř se poprvé prosadil až na začátku 7. minuty, ovšem kralovali Strakoničtí, a tak ve 14. minutě vedli už rozdílem pěti branek (8:3). Dobře bránili a v útoku proměňovali své šance. Hosté dokázali manko stáhnout na dvě branky (9:7), což ovšem bylo jejich maximum. Tři vteřiny před přestávkou zvýšil Krejčí na 15:11.



Po obrátce Jihočeši utekli na 22:15, v této fázi duelu hráli výborně – využívali své příležitosti, měli dobrou defenzivu a v brance stál spolehlivý Jindřich Mráz (od úvodního hvizdu byl oporou). Od 43. minuty si však vybrali slabší pasáž a soupeř během čtyř minut vsítil čtyři góly, naproti tomu domácí žádný. Drama se však nekonalo, protože v dalším úseku hry to byli Strakoničtí, kdo čtyřikrát v řadě uspěl a definitivně tak rozhodli o zisku dvou bodů. Hosté na víc neměli a prohráli nakonec rozdílem devíti gólů. Také proto, že v posledních minutách v domácí brance dostal příležitost Smolej a předvedl tři parádní zákroky při stoprocentních šancích Jičínských, takže ani jednou neinkasoval a jen stvrdil převahu svého mužstva.



V dresu Jičína nastoupil Vít Šebek, který ve Strakonicích krátce působil na jaře 2016. Připsal si tři góly, z toho jeden ze sedmičky. Jeden jeho sedmimetrový hod skončil na břevně.



FAKTA

I. liga mužů – 4. kolo: HBC Strakonice 1921 – HBC Ronal Jičín B 29:20 (15:11).



Branky: Krejčí 12, Landsinger 4, A. Nejdl, Zdychynec, R. Marienka ml. 3, Mošovský 2, Pek, Samek 1 – Šolc 6, Honejsek 4 (1), Vávra 4, Šebek 3 (1), Knittl 2, Matouš 1.