Písek vstoupil do nejvyšší soutěže basketbalistů vítězně. Výsledek povzbudil hráče i fanoušky. Jihočeši porazili doma Brno. Sršni Photomate Písek - Basket Brno 95:74 (29:23, 28:13, 16:22, 22:16).

Aktéři z Brna se shodli na tom, že Písek byl agresivnější, pro klubový web uvedli:

Martin Vaněk (kouč Basket Brno): „Gratuluji Písku k zaslouženému vítězství. Z naší strany nepovedený první poločas, ve kterém jsme byli zaskočeni místní atmosférou a tím, jak písečtí kluci hráli. Písku se nás podařilo nachytat na věcech, na které jsme se připravovali. Musíme být důslední na doskoku a dávat si pozor na chytrost píseckých hráčů. Jsme mladý tým a nemůžeme si dovolit to, co v dnešním utkání. Písek byl agresivnější v útoku i obraně. Čeká nás spousta práce, sice to byl první zápas, ale některé chyby jsou pro mě zkrátka neakceptovatelné. Ve středu nás čeká další zápas, takže musíme tvrdě trénovat.”

Petr Křivánek (rozehrávač Basket Brno): „Velká gratulace Písku. Myslím, že velmi zasloužená výhra. Bohužel z naší strany to byl nekoncentrovaný výkon, kdy jsme se celý týden na utkání připravovali a prohrávali jsme souboje 1 na 1. Dostávali jsme lehké koše a z toho jsme nemohli běhat dopředu. Hráli jsme staticky 5 na 5 a nemohli jsme se do písecké obrany prosadit. Myslím, že jsme měli špatné procento střelby za tři body, ale tím nechci vůbec dehonestovat výkon Písku, který hrál výborně. My se hned musíme připravit na středeční zápas, které budeme chtít vyhrát.”

Písek začal sezonu výhrou. Trenér Jan Čech pro klubový web uvedl, že po skvělé přípravě byl plný očekávání:

Jan Čech (kouč Sršni Photomate Písek): „Strašně to z nás spadlo. Posílili jsme tým, měli jsme skvělou přípravu a byli jsme plní očekávání. Potom přišel ten hororový úvod, kdy jsme rychle prohrávali o 8 bodů. Jsem rád, že jsme předvedli, že zase můžeme být nějakou štikou ligy a dokážeme předvést, za mě, celkem dominantní výkon. Víceméně jsme celé utkání kontrolovali a vedli o 15 až 20 bodů. Je to sice první výhra, ale jsem za ni hrozně rád. Děkuji fanouškům za atmosféru v hale, která byla výborná.”

Jan Karlovský (power forward Sršni Photomate Písek): „Jsem rád, že se nám po dlouhé přípravě podařilo vyhrát hned první utkání. Utkání nezačalo dle našich představ, ale pak se rozjela písecká mašina, kterou Brno mělo problém zastavit. A jak jsem zapadl do týmu? To by měli asi posoudit ostatní, ale za mě jsem zapadl dobře, jelikož jsem se se spoustou kluků již znal. Dále tu dnes byli úžasní fanoušci, kteří předvedli úžasnou atmosféru. Teď se musíme soustředit na další utkání, které nás čeká již ve středu v Ostravě.”