I taková varianta existuje, ale momentálně je v rovině spekulací. Nejvyšší česká basketbalová soutěž mužů byla kvůli řádění koronaviru ukončena a dále se bude řešit, zda udělit mistrovský titul, vyhlásit vítěze, ale také zda odehrát baráž, jaké budou platit výsledky a kdo by se jí měl případně účastnit.

Na řadu může přijít i varianta, která bude počítat s tím, že z nejvyšší soutěže nikdo nespadne a KNBL bude rozšířena. Rozšíření o jednoho účastníka by bylo nešťastné, proto by se celkový počet týmů mohl rozrůst o dva na celkových čtrnáct. V takovém případě by mezi kandidáty mohli být i písečtí Sršni.

V Sršním hnízdě se myšlenky na nejvyšší soutěž nedementují. Postup by sice vyžadoval splnění přísnějších kritérií na halu a jistě mnohem vyšší rozpočet, ale ani to by nemuselo být nepřekonatelnou překážkou. „Probíhá diskuse o rozšíření KNBL a s tím i o naší účasti. Asi bychom se postupu úplně nebránili,“ potvrzuje zakladatel píseckého basketbalového klubu Miroslav janovský.

V podobné pozici jsou také jindřichohradečtí GBA Lions, kteří už atmosféru a úskalí nejvyšší soutěže ochutnali. Dočkáme se dvou jihočeských a aktuálně dvou nejlepších celků 1. ligy v KNBL, nebo se vše vyvine jinak? Na odpověď si budeme muset počkat.