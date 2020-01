V sobotu 18. ledna 2020 se ve strahovské sportovní hale v Praze uskutečnil atletický halový přebor Jč KAS mladšího a staršího žactva pro rok 2020, který z pověření Jč KAS uspořádal atletický oddíl TJ Sokol České Budějovice.

Chyšecký koulař Kevin Tokár. | Foto: Josef Fuka

Na tomto přeboru, v kategorii starších žáků, startoval chyšecký závodník Kevin Tokár, který jako mladší žák byl za loňskou sezónu druhým nejlepším v ČR ve vrhačském trojboji a šestý v hodu 1 kg diskem. Od letošního ledna však již startuje ve starších žácích a přebor na Strahově byl jeho prvním závodem v této kategorii. V soutěži ve vrhu 4 kg koulí soutěžilo celkem 16 starších žáků. Mezi jasnými favority v této disciplíně byli "druhoročáci" Pavel Poslušný z TJ Nová Včelnice, Adam Czepiec z Veselé Atletiky a Libor Tupý z BAK Bechyně a téměř dvoumetrový Jiří Samec z VS Tábor. Cílem chyšeckého "prvoročáka" bylo poslat kouli za deseti metrovou hranici. Čtyřkilové náčiní držel poprvé v ruce. Jeho první pokus měl délku 9,64 m a řadil ho na páté místo, druhý pokus měl délku 8,76 m a byl stále pátý, třetím pokusem poslal kouli do vzdálenosti 10,14 m a překonal tak svůj cíl, který si pro závod stanovil. Tímto pokusem se dostal na čtvrtou pozici a zároveň postoupil do osmičlenného finále. Ve finálové sérii měl pokusy dlouhé 9,98 m, 10,04 m a 9,79 m a v celkovém pořadí skončil na pátém místě-jako nejlepší "prvoročák", když ho posledním pokusem překonal táborský Jiří Samec výkonem 10,58 m. Soutěž vyhrál Pavel poslušný z TJ Nová Včelnice výkonem 13,86 m, druhý skončil Adam Czepiec z Veselé Atletiky vrhem 11,80 m a bronz bral Libor Tupý z BAK Bechyně výkonem 11,63 m.