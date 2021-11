Můžete se našim čtenářům stručně představit?

Jak již bylo zmíněno, jsem profesí více než dvacet let záchranář. Od dětství je mým koníčkem meteorologie, turistika, fotografování. Jsem šťastně ženatý a mám dva syny, Ivoše a Matyáše.

Jak jste se dostal k běhu a zvláště tomu na dlouhých tratích?

V roce 2016 jsem v televizi viděl pořad, kde se několik lidí během „nepolíbených“ naučilo běhat tak, že dali maraton. Já do té doby běh doslova nesnášel, ale dohodl jsem se s manželkou Milenou, že to zkusíme. A ono to šlo. Nastudoval jsem si plno materiálů, přečetl o běhu dvě knížky. Začali jsme indiánským během, chůze a běh, postupně jsme už chůzi nepotřebovali a přidávali vzdálenosti. A časem se z běhu stala závislost a to doslova.

Ivo Rolčík s manželkou Milenou v cíli půlmaratonu v Českých Budějovicích.Zdroj: Archiv Ivo RolčíkaJak často trénujete a kde ve Volarech máte nejlepší podmínky pro tento sport?

Běhám většinou pětkrát týdně, samozřejmě pokud mi to pracovní vytížení dovolí. Za měsíc to dělá většinou dvaadvacet dní a naběhám měsíčně mezi dvěma sty až dvěma sty padesáti kilometry. Ve Volarech máme hodně možností, kde běhat. Protože mám rád pestré tréninky, běhám na všechny směry a po různých terénech. Většinou volím rovinatější trasy v pomalejším tempu, ale občas si vyběhnu i do kopců nebo volím rychlé tempo. Mezi mé oblíbené trasy patří nová cyklostezka z Volar na Soumarský Most nebo trasa kolem Jedlové hory. O víkendech si rád zaběhám i mimo Volary, třeba u Lipna nebo po Vltavské cestě kolem Černého Kříže.

Kdy vás, nebo koho z vás napadlo zúčastnit se dnes již prestižního závodu v půlmaratonu v Českých Budějovicích?

Vůbec první myšlenka na závod nás napadla s manželkou asi měsíc po tom, co jsme začali běhat. Přihlásili jsme se proto na závod Birell Grand Prix v Praze, což je závod na deset kilometrů v centru města. Nešlo o to zvítězit, ale zjistit, jestli nás podobné akce zaujmou. A závod nás přímo nadchnul. Oba jsme si to užili, parádní atmosféra a doslova davy tisíců běžců se nám zalíbily. Následující rok, tedy v červnu 2017, jsme stáli po necelém roce běhání na startu půlmaratonu v Českých Budějovicích, pořadatelem byl opět RunCzech jako v Praze. Atmosféra byla také parádní, užili jsme si to a bylo jasné, že pokud zdraví dovolí, budeme sem jezdit každoročně. V následujícím roce jsme si zakoupili startovné i na půlmaraton v Praze, kde startovalo přes deset tisíc běžců.

Ve Volarech běháte sami, nebo máte i další kolegy v tomto sportovním odvětví?

Ve Volarech je několik běžců, se kterými se občas potkáváme. Společně ale neběháme, dokonce málokdy běhám i s manželkou.

Máte dva syny, běhají i oni?

Je to pro mě i manželku zklamáním, ale bohužel synové neběhají. Neplatí tak, že rodiče jsou pro své děti vzorem. Ze začátku jsme se je k tomuto sportu snažili dostat, chvílemi se zdálo, že je to začne i bavit, hlavně mladšího Matyáše, kterému běh navíc díky jeho atletické postavě jde naprosto lehce. Ale bohužel neběhá ani jeden z nich.

Jak se vám v Českých Budějovicích běželo, jak jste byli oba spokojeni?

Podzimní termín závodu sliboval, že by nemělo být horko. To je totiž největší nepřítel. Sice jsme zvyklí běhat i při vysokých teplotách nad třicet stupňů, rekord máme šestatřicet ve Španělsku, ale v horku se nedají podávat dobré výkony. Teplota pod deset stupňů byla téměř ideální, jen silnější vítr na otevřených místech nás brzdil. Ale zpátky k otázce. Mě se běželo prvních deset kilometrů výborně, držel jsem si čas těsně pod 4:30 na kilometr, což by znamenalo rekordní půlmaraton. Jenže pak přišla první krize, tělo začalo produkovat laktát, svaly začaly tuhnout. Musel jsem zpomalit a rekord se mi začal vzdalovat. Další krize přišla ještě na 18. kilometru, tady už to bylo i o psychice. Ale jsem bojovník, dal jsem do toho všechno a držel tempo tak, abych doběhl ve slušném čase. V cílové rovince jsem ještě předběhl dva běžce a výsledný čas 1:37:33 stačil na 238. místo z více než 1100 běžců. Byl jsem spokojen, můj druhý nejrychlejší půlmaraton v životě. Manželka Milena běžela samozřejmě ve volnějším tempu, měla méně natrénováno než já, navíc byla v posledních týdnech často nachlazená, tak je cíl bylo hlavně doběhnout. S časem 2:10:18 byla spokojená.

Máte za sebou půlmaraton, bude následovat v budoucnu i maraton?

Jeden nezávodní maraton už jsem si zaběhl přede dvěma lety a to z Volar přes Černý Kříž do Černé v Pošumaví. Doprovod mi dělali moji synové na kolech. Tehdy jsem ho zaběhl za 3 hodiny a 51 minut. Plán byl pod čtyři hodiny, což vyšlo. Pokud zdraví dovolí, určitě si závodní maraton zaběhnout chci, je to výzva. Ale budu muset v tréninku ještě více přitvrdit.

V tuto chvíli je pomalu konec období běhání v terénu či silnici, jaká bude zimní příprava, jsou ve vašem tréninkovém plánu i běžky?

Ivo Rolčík při půlmaratonu v Českých Budějovicích.Zdroj: Archiv Ivo RolčíkaTo Vás musím opravit. Konec běhání v terénu rozhodně není. Běháme s manželkou v terénu po celý rok bez ohledu na počasí. Výjimkou je pouze bouřka, nebo náledí, kdy je lepší zůstat doma než riskovat zdraví. Běhání ve sněhu je samozřejmě náročnější, ale pro lepší kondici jedině prospěšné. O to lehčeji se pak běhá na jaře na suchu. Neodradí nás ani mráz, jen pokud je teplota pod minus deset, přizpůsobím tomu délku trasy. Už jsme běželi i v minus dvaadvaceti a uběhli šest kilometrů, to už ale bylo celkem náročné. Ale abych odpověděl na otázku. Zimní tréninkové běhy nejsou o rychlosti, ale o vytrvalosti, tedy delší běhy třeba patnáct až osmnáct kilometrů. Na běžky moc v zimě nechodím, protože při nich nedokážu udržet pulsy ve správné zóně, aby byl pro mě trénink přínosný. Takže občas s mladším Matyášem do stopy jdu, ale jen rekreačně, nikoliv kvůli kondici.

Blíží se konec roku, co popřejete sportovcům a lidem do roku 2022?

Do nového roku bych chtěl všem lidem v této nelehké době popřát hlavně to zdraví, hodně štěstí a ať je po všech stránkách rok úspěšný. A sportovcům, ať se jim vyhnou zranění a dosáhnou co nejlepších osobních úspěchů ve své sportovní disciplíně.

Autor: Ladislav Beran