Výsledkově hladká výhra se ale nerodila vůbec lehce, když domácí Jihočešky zvládly velmi dobře první poločas. V úvodu zápasu dokonce několik minut vedly a po 20 minutách ztrácely jen deset bodů. Zlom nastal až ve třetí čtvrtině, kdy probrané Žabiny dovolily soupeřkám jen osm bodů a ve čtvrté čtvrtině nalomeného soupeře dorazily. Brňanky si tak upevnily čtvrtou příčku v tabulce.

BK Strakonice U19 Chance - BK Žabiny Brno 66:105 (24:29, 25:55, 53:76). Body Strakonic: K. Fadrhonsová 17, A. Rosecká 14, K. Kuncipálová 7, A. Stiborová, E. Petrušková po 6, T. Soukupová, B. Suchanová po 5, K. Tomšovicová 4, H. Kuncipálová 2.

Dnes jsme znovu nastoupili bez zraněné Aleny Jeništové a Simony Růžkové /plnila si hráčské povinnosti v mateřském oddíle/. S týmem, který vyhrál v lednu v Kutné Hoře finále ČP 2020, jsme odehráli vynikající duel. Zejména v prvním poločase jsme se s brněnskými Žabinami vyrovnali prakticky ve všech herních činnostech. Bylo to v této fázi oboustranně zajímavé i divácky atraktivní utkání. Týmy se střídaly ve vedení, bylo to rychlé utkání. Těsně před poločasem soupeřky odskočily na dvouciferný polštář v poměru 45:55. Nás do této chvíle zdobil výborný pohyb na hřišti /bojovnost/, vynikající střelba /střelba celkem 38/18 47,4 %/ a i přes výškový handicap výborný doskok /18-19/.

Ve druhém poločase Žabiny zagresivnily obrannou fázi a nám tlak vytvářený na hráčky činil v útoku zčásti obtíže. Střelecký výpadek na konci 3. čtvrtiny nás stál lepší výsledek /v 25. minutě utkání stav 51:64/ a k tomu jsme vyprodukovali velké množství ztrát. Nevzdali jsme se, holky bojovaly až do samotného závěru. V závěrečné pětiminutovce nás soupeřky ze Žabin přehrály agresivitou pod košem i rychlým přechodem do útoku. Poslední dějství skončilo v poměru 13:29. Žabinám gratuluji k výhře, ale dnes je potřeba pochválit naše basketbalistky za předvedený výkon. Rozdíl ve skóre /39 bodů/ je pro nás až příliš krutý. Předvedli jsme impozantní výkon zejména v prvních 25 minutách utkání. V určitých pasážích utkání jsme hráli tak, jak bychom se chtěli prezentovat v dalších kolech soutěže.

Petr Martínek, trenér