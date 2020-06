Jako první se z chyšecké trojky do závodu zapojili kladiváři Pavel Bouška a Adrian Sivák. Výhodu měl Bouška, který házel kladivem na soutěži podruhé, Sivák měl v této disciplíně premiéru. V závodě se lépe dařilo Bouškovi, který hodil 19,97 m jako čtvrtý v závodě. Jeho hod znamenal nový osobní rekord a v letošních průběžných jihočeských tabulkách žáků se vyhoupl na čtvrté místo. První hody v kladivu házel druhý chyšecký závodník Adrian Sivák a jeho výkon 19,54 m byl pátý nejlepší v soutěži, znamenal osobní rekord a v průběžných letošních jihočeských tabulkách žáků je šestý.

Po kladivářích vstoupil do soutěže i Michal Rottenberg. V prvním běhu na 60 m startoval mimo soutěž a po startovním výstřelu se držel na druhé pozici, ještě pět metrů před cílem byl druhý, ale na cílové čáře byl hodnocen v cíli jako třetí v čase 7,91 sec. a tímto časem si vytvořil nový osobní rekord měřeno elektronicky. V průběžných jihočeských tabulkách letošního roku se zařadil na páté místo. Po závodě si jen posteskl:"Start byl špatný a kluci mi utekli a musel jsem je dotahovat."

V oštěpařském sektoru se usilovali o co nejlepší výkon Adrian Sivák a Michal Rottenberg. Lépe se dařilo Sivákovi, který hodil 600 g oštěpem 32,01 m a v soutěži to byl druhý nejlepší výkon, znamenal nový osobní rekord a v jihočeských tabulkách je to desátý výkon. Nový osobní rekord si hodil i Michal Rottenberg výkonem 24,30 m, což byl v závodě sedmý výkon.

Po osobáku v oštěpu nastoupil Rottenberg na trať 1500 m s odhodláním zaběhnout kvalitní čas. Pořadatel pustil na trať všechny kategorie najednou a tak spolu běželi muži, dorostenci a žáci. V prvních dvou kolech vypadal chyšecký atlet dobře a s malým odstupem běžel za trojicí favoritů, pak však v zatáčce šlápl na okraj obrubníku lemující okraj dráhy a musel ze závodu odstoupit pro podvrtnutý kotník. Kulhající Michal jen litoval:"Mohl to být čas po pět minut." Pro uvedené zranění pak nenastoupil ani do závodu na 300 m.

Poslední disciplinou chyšeckých atletů pak byl hod 1 kg diskem. Do této soutěže nastoupil Adrian Sivák a poprvé v životě také Pavel Bouška. Lepšího hodu dosáhl Sivák. Ten poslal disk na značku 21,31 m, což byl v soutěži pátý nejdelší hod mezi žáky. Bouška hodil svůj disk nejdále na 16,76 m a byl to sedmý výkon v závodě.

Na závodech mimo soutěž rovněž startovala trojice milevských atletů, trenér a veterán Pavle Fleischmann, dálkař a výškař, junior Štěpán Pokorný a dorostenka Pavla Molíková.

Ve druhém běhu mužů na 100 m doběhl na prvním místě Pavel Fleischmann v čase 12,57 sec., což byl v celkovém pořadí pátý nejlepší výkon mužů. Milevský veterán si zaběhl čtyřstovku a v ní byl druhý v čase 58,72 sec.

Stejnou trať si zaběhla i dorostenka Pavla Molíková, která byla druhá v čase 64,38 sec. Stejného pořadí dosáhla i v prvním běhu dorostenek na 100 m a čas 12,93 sec. byl druhý i celkově.

Třetí milevský atlet, Štěpán Pokorný, byl nejlepší junior ve skoku vysokém výkonem 190 cm, když všechny postupné výšky skákal na první pokus a nezdařené tři pokusy měl až na výšce 193 cm. Ve své druhé disciplíně, skoku dalekém, rovněž dosáhl nejlepšího výkonu mezi juniory a nejdelší pokus měl délku 651 cm.

Josef Fuka