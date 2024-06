Volejbal v Písku žije. Je pravda, že se nehraje tolik antukových turnajů, jako bývávalo zvykem dřív, antuku sportovci často vyměnili za Písek. "I na olympiádě máme jen beach, šestkový volejbal tam nebyl už od roku 1980," posteskl si Antonín Procházka. Sám výborný nahrávač, bojovník, který byl dokokonce u toho, když Československo naposledny přivezlo z OH medaili! Bronz z Mexika 1968! "To už je let. A od té doby nic," dodal Procházka.