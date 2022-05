Na závodníky nejprve čekaly čtyři kilometry terénního běhu ze sportovního areálu v Záblatí do jeho okolí. Následovalo 24 kilometrů na horském kole a na závěr 8 kilometrů běhu. "Abychom se dostali na krásné tratě v okolí Křišťanovického rybníka, muselo se nastoupat 150 výškových metrů. Takže tratě určitě krásné, ale také náročné," uvedl již v předstartovní rozpravě ředitel závodu Michal Piloušek.

Favorizovaný Tomáš Strnad se začal ostatním vzdalovat již na první běžecké části a svůj náskok neustále zvyšoval. Bez problémů si zapsal jasnou výhru z prvního pohárového závodu Jako jediný se celkovým časem dostal pod dvě hodiny.

Z výsledků - Dorostenci: 1. Josef Dědnar 2:22:12.

Ženy do 39 let: 1. J. Dubcová 2:17:51, 2. P. Gávelová 2:25:43. Ženy do 49 let: 1. D. Adámková 2:54:54.

Muži do 29 let: 1. T. Strnad 1:53:20 (absolutní vítěz), 2. V. Markvart 2:05:33, 3. J. Bače 2:26:53. Muži do 39 let: 1. M. Včeliš 2:03:57, 2. J. Ouředník 2:33:14. Muži do 49 let: 1. P. Lebeda 2:03:19, 2. D. Dufek 2:05:56, 3. K. Juráň 2:09:17. Muži do 59 let: 1. J. Děbnar 2:02:29, 2. D. Koudelka 2:14:57, 3. Z. Rež 2:16:45. Muži od 60 let: 1. I. Grabmüller 2:10:25, 2. J. Balatka 2:38:32, 3. M. orovský 2:46:47.