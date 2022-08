Prolog hlavnímu závodu udělala XTERRA Kids, závod nejmenších závodníků, budoucích triatlonistů. Ti se představili přímo na prachatickém Velkém náměstí a v jeho okolí. A při pohledu na účast především v nejmladších kategoriích muselo srdce nejednoho sportovce zaplesat. Ti nejmenší se utkali na klasické běžecké trati, děti do pěti let absolvovaly 300 metrů, ty o něco starší o něco delší trať. Závodníci od devíti let již měli na programu duatlon, a tak si vyzkoušeli, jak to vypadá v depu mezi běžeckou a cyklistickou částí a opačně.

Páteční večer patřil v rámci XTERRA Czech nejen dětským závodům, ale již tradičně i běžeckému závodu Herbi´s trail run. Ten je vzpomínkou na Tomáše Herbiho Procházku, který byl součástí pořadatelského týmu a zemřel v říjnu 2018 ve válce v Afghanistánu. Na start pětikilometrového běžeckého závodu se na prachatickém Velkém náměstí v pátek večer 12. srpna postavilo 39 mužů a žen. Ti absolvovali jeden okruh běžecké trati, kterou absolvují i závodníci hlavního závodu elitní kategorie v rámci Mistrovství Evropy. Vůbec nešlo o to, kdo se stane vítězem závodu, důležité bylo, že se všichni sešli, aby zavzpomínali na svého kamaráda a vojenského hrdinu.

Hlavní program XTERRA Czech se odvíjel v sobotu. Plaveckou část závodníci absolvovali na Ktišském rybníce, odtud pak zamířili na horském kole do Prachatic, odkud po druhém depu vyrazili na běžeckou část. Nejprve absolvovali svůj závod triatlonisté ve sprintu (0,3 km plavání – 20 km kolo – 5 km běh). V pravé poledne pak vyrazili do svého závodu triatlonisté v rámci Mistrovství Evropy (1,5 – 33 – 10).

Do závodu evropského šampionátu a Světového poháru odstartovalo na 450 závodníků ze 30 zemí. Z toho na sedmdesát závodníků v profesionálních kategoriích elite žen a mužů. Před startem bylo pouze otázkou, zda si počtvrté v řadě doběhne pro vítězství Francouz Arthur Serrieres, či mu plány zhatí několikanásobný mistr světa Španěl Ruben Ruzafa, či české triatlonové eso Lukáš Kočař. Do pořadí mezi nejlepšími mohli promluvit i bratři Forissierové z Francie.

Po plavecké části vybíhal z vody jako první Novozélanďan Osborne. Lukáš Kočař zaostával pouhých sedm sekund, největší favorit Serrieres dalších osm sekund, Ruben Ruzafa ztrácel skoro minutu a půl. Roli skvělého bikera potvrdil Španěl Ruzafa, který měl nejrychlejší čas. Druhý na biku byl Francouz Felix Forissier a třetí Lukáš Kočař. Ten se také dostal do čela závodu. O všem však v Prachaticích vždy rozhoduje přímo vražedný běh. V něm suverénně kraloval Serrieres a doběhl si počtvrté v řadě pro vítězství. Druhý nejrychlejší byl Felix Forissier a třetí Ruzafa. V tomto pořadí také doběhli do cíle. Lukáš Kočař ztratil na běžeckém části svůj náskok a na prachatickém Velkém náměstí byl čtvrtý.

Favoritkou mezi ženami byly Švýcarka Loanne Duvoisinová či Italky Mendittová a Mairhoferová. V ženské části elitního závodu nejlépe odstartovala Američanka Felderová. Podle předpokladů se však na bikerské části dostala do čela Italka Mairhoferová, která si přivezla do druhého depa velice slibný náskok. Druhá po kole přijela na prachatické náměstí Francouzska Patiesová a třetí Italka Billouinová. Běžecká část již na prvních dvou místech nic nezměnila, na bronzový stupínek se po skvělém běhu posunula Švýcarka Duvoisinová, která měla nejrychlejší běžecký čas.

Neděle patřila Short tracku, nejkratší sprinterské disciplíně. Short track je nejmladší disciplínou XTERRA triatlonu a svou světovou premiéru měl v roce 2019 právě v Prachaticích. Tentokrát se centrum dění přestěhovalo ke Ktišskému rybníku, nicméně závod se jel jako XTERRA Czech Prachatice.

Nejprve svůj závod absolvovalo 25 nejlepších žen ze soboty a již plavecká část naznačila, že to nemusejí mít favoritky tak jednoduché. Sobotní vítězka Sandra Mairhoferová vylézala z vody s dost velkou ztrátou na čelo závodu, nicméně ani její největší soupeřky Alizée Patiesová, Loanne Duvoisinová a Solenne Billouinová nebyly na čele. Podle předpokladů se favoritky přesunuly do čela závodu na cyklistické části. V její polovině již vedla Italka Mairhoferová před Patiesovou a Billouiovou (obě Francie). Favorizovaná Švýcarka Duvoisinová měla přeci jenom ztrátu, která na lídryni závodu do druhého depa ještě narostla. A v běhu Mairhoferová potvrdila, že přijela do Prachatic ve skvělé formě. V cíli měla čas se ještě pozdravit s fanoušky kolem trati. Za ní si pro druhé stříbro tohoto víkendu doběhla Patiesová a bronz získala Billouinová. Tentokrát ani skvělý finiš Duvoisinové na medaili nestačil. A hned pátá příčka patřila skvělé české reprezentantce Jindřišce Zemanové.

Vrcholem programu byl závod mužů. Největší podporu mnoha stovek fanoušků měl nejlepší český triatlonista Lukáš Kočař (4. ze soboty). Výčet velkých soupeřů však byl neskutečný. O prvenství usiloval čtyřnásobný vítěz XTERRA Czech v Prachaticích Francouz Arthur Serrieres (1.), fenomenální Španěl Ruben Ruzafa (3.), několikanásobný Mistr světa, či vítěz minulého Short tracku v Prachaticích Arthur Forissier či jeho bratr Felix (2.). Do pořadí na stupních vítězů mohla promluvit i řada dalších triatlonistů.

Po plavecké části vybíhal z vody Lukáš Kočař na pátém místě, jeho největší soupeři byli ještě o deset a více sekund za ním. Důležité pro českého lídra bylo, dostat se co nejdříve na čelo závodu na biku. To se mu podařilo při průjezdu mezi prvním a druhým kolem na bikové části. Pak začal svůj náskok na soupeře navyšovat až na půl minuty. Největší soupeři Ruzafa a Serrieres však měli ztrátu ještě větší. Postupně se za nejlepším českým závodníkem vytvořila dvojička, ve které byli Francouz Maxim Chané (6.) a Dán Jens Emil Sloth Nielsen (19.). Lukáš Kočař však měl v zádech skvělé fanoušky, kteří ho povzbuzovali po celé běžecké části. Do cíle dorazil s náskokem, kdy si mohl dovolit poděkovat fanouškům v cílové rovince a oslavit s nimi prvenství. V souboji o druhé místo nakonec Chané porazil Slotha Nielsena o pár metrů.