Písek - Písecké házenkářky v pátek podlehly Porubě, v sobotu si poradily se slovenským Prešovem.

Další únik neudržitelné Malé. | Foto: Deník/Štefan Haragal

Házenkářky Písku deklasovaly v sobotu soupeřky z východního Slovenska 26:16. V exhibičním závěru excelovala Veronika Malá, která hráčkám Prešova sama nasázela osm branek.

Trenér hostů Roman Lamač byl po utkání hodně rozladěný. „Přiznám se, že jsem pod vlivem silných emocí. Ve druhém poločasu jsme úplně vybouchli. Nedokážu si vysvětlit, proč tomu tak bylo. Na začátku soutěže jsme hráli zápasy s vyrovnanými prvními i druhými poločasy, takže si opravdu nedovedu vysvětlit, proč nám to teď nejde. Nedokázali jsme se prosadit rychlou hrou, po křídlech, hořeli jsme na všech postech," zlobil se. „Věděli jsme, že mají oba týmy za sebou těžká páteční utkání, takže jsem čekal, že to bude vyrovnané až do konce, ale bohužel pro nás se tak nestalo."

„Myslím, že písecké družstvo má větší zkušenosti a je mentálně silnější než to naše. Zkušenost v těchto utkáních hraje velkou roli. Pak už jsme si nedokázali ani pořádně přihrát," uzavřel hodnocení sobotního utkání slovenský trenér Roman Lamač.

To domácí trenér Jan Slavík byl s vysokým vítězstvím samozřejmě spokojený. Já mohu být spokojený, my jsme odehráli velice dobré utkání s výborným výsledkem," řekl.

Přesto se vítězství nerodilo lehce. První poločas skončil jen 9:8 pro domácí. „V prvním poločasu jsme měli obrovský problém s gólmankou Prešova, vytvořili jsme si velké množství šancí, které jsme neproměnili. Ve druhém poločase jsme se dostali do rychlých protiútoků, podařilo se nám získat rozhodující náskok a utkání jsme s přehledem dovedli do vítězného konce,"popisoval domácí kouč.

Klíčový byl závěr první půlhodiny utkání. Slovenky vedly 8:7, ale během minuty se stav otočil na píseckou stranu. „To byl hodně důležitý okamžik. Měli jsme signalizovanou pasivitu, přesto se Součkové podařilo vyrovnat a deset vteřin před koncem se nám podařilo jít do vedení z rychlého protiútoku, to bylo hodně důležité," mínil písecký kormidelník a pokračoval: „Musím hráčkám poděkovat za obrovské nasazení, za dodržení všech taktických pokynů."

Trenér Slavík se dostal i na hodnocení jednotlivých hráček: „Výborně zachytala Chalušová, skvěle zahrála Malá, ale všechny hráčky, které se objevily na hřišti, odvedly maximum. Šichmanová zahrála výborně, ta hrála dobře už v pátek, dala i nějaké branky. Jsem rád, že se góly rozprostřely na víc hráček."

Na pivotu se s tvrdou hrou soupeřek skvěle popasovala Benešová. „Benešová je obrovský bojovník a obrovský přínos do budoucna. Je prvním rokem mezi ženami, ale věděli jsme i ní, že kvalitu má. Proti Prešovu to předvedla, s jejím výkonem jsem byl také velice spokojený."

Speciální pochvalu si ale zasloužila brankářka Chalušová. Během dvaadvaceti hodin odchytala tři utkání – dvě v Písku, jedno za mateřský tým ve Strakonicích. „Měla toho asi plné zuby, ale chytala výborně," přikyvoval Slavík.

Před přestávkou to bylo pro Písecké důležité vítězství. „Neutekla nám v tabulce česká družstva, po psychické stránce důležité vítězství," uzavřel Jan Slavík.