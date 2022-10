Hráči ročníku 2013 a mladší zatím sbírají zkušenosti v utkáních proti starším klukům. Tento víkend jsme hráli proti týmu z Českých Budějovic. Obě utkání jsme sice prohráli, ale rozhodně se nemáme za co stydět, hráči předvedli nebojácný výkon proti starším a vyspělejším soupeřům. Stále se při hře objevují výpadky pozornosti, kdy přemýšlíme, jestli bránit, útočit nebo stát na místě, to vše ale postupně přijde s více tréninky a odehranými utkáními.

Písečtí Sršni U11.Zdroj: Sršni Photomate PísekU11: Tábor - Sršni 75:31. Sršni - Humpolec 71:6

Sršni ročníku 2012 tento víkend zavítali na palubovku Humpolce, kde odehráli utkání proti domácím a Táboru. V utkání s Táborem jsme hned na začátku zaspali a soupeř nám dával jeden jednoduchý koš za druhým. Ve druhé polovině utkání jsme se přestali kluků z Tábora bát a začali více bojovat, lépe bránit a hrát více do koše. Bohužel, i tak jsme prohráli vysokým rozdílem 31:75. Se soupeřem z Humpolce jsme naopak dominovali celé utkání a dokráčeli si tak pro jasné vítězství 71:6. Závěrem je třeba říci, kluci si musí uvědomit, že utkání začíná již na začátku, a ne od druhé půlky. Pozitivní určitě je, že všichni hráči, kteří do Humpolce odjeli, dali koš a bude to tak správné nastartování do další práce na tréninku.

U12: Sršni - Tigers ČB 30:46. Sršni - TJ Sokol Blatná 62:20



"Sršni zajížděli na turnaj, kde se utkali se staršími hráči k nováčkovi v minižákovských soutěžích v jižních Čechách - TJ Sokol Blatná. Již několik ranních změn organizace odjezdu nevěstilo nic dobrého. Naši hráči se na předzápasové rozcvičení doslova trousili, a podle toho vypadala i 1. čtvrtina zápasu (4:18). Ve zbytku utkání Sršni srovnali se soupeřem krok a předváděli bojovný minibasket. Ve druhém zápase jsme nastoupili proti nováčkovi z Blatné. Fyzický rozdíl mezi oběma týmy byl vidět na první pohled. Mladší sršni se ale soupeře nezalekli a od začátku zápasu nenechali nikoho na pochybách, kdo zvítězí, " hodnotil duely trenér matějka a doplnil: "Tuto neděli hrajeme se stejnými soupeři v Písku - začal bych u včasného příchodu na zápas!!"

U13: Tigers Č. Budějovice – Sršni 47:63

V žákovské lize U14, kde náš tým nastupuje proti starším soupeřům, na nás čekalo jihočeské derby. Přestože náš soupeř nastoupil bez několika opor a přestože jsme utkání prohráli, hodnotím naše čtvrteční vystoupení pozitivně. Bojovali jsme po celou dobu utkání a i herně se nám dařilo. Rozhodla fyzická převaha soupeře.

Sršni – BK Klatovy 41:35 p.p. Sršni – BK Kolín 48:24

Po optimistickém vystoupení v Č.nBudějovicích jsme doma v rámci Nadregionálního turnaje U13 přivítali stejně staré kluky z Klatov a Kolína. Optimismus však vyprchal jak pára nad hrncem. Celé utkání s Klatovy jsme předváděli „utahaný“ výkon bez energie, agresivity a snahy prosadit se jeden na jednoho. To se změnilo až v prodloužení, které jsme jasně ovládli.

S Kolínem jsme začali podobně a prohráli první čtvrtinu 5:12. Pak však trenér Mach dokázal ze svých svěřenců dostat poslední zbytek energie a najednou byl na hřišti pouze jeden tým a tím byli Sršni.

Žákovská liga U15

BK Kladno – Sršni Písek 40:108. Sestava a body: Kolařík 37, Suk 19, Chrz 17, Voříšek 17, Čížek 12, Hladík 6

Sokol Kbely – Sršni Písek 66:74 po prodloužení. Sestava a body: Kolařík 41, Chrz 14, Čížek 6, Suk 6, Hladík 5, Voříšek

Celý víkend jsme si museli vystačit pouze se šesti hráči. Nemoci a zranění se na nás v minulém týdnu vyřádily. Bohužel jsme si nemohli vypomoci ani kluky z nižší kategorie, kteří sbírali zkušenosti na mezinárodním turnaji v Děčíně. A tak bylo zajímavé, jak se s tímto handicapem popereme. Zatímco v sobotu domácí nekladli velký odpor a v poklidu jsme si dokráčeli pro jasné vítězství okořeněné danou 100, v neděli to bylo již o něčem jiném. Od začátku až do konce se hrál vyrovnaný basketbal. Spousta nepřesností a zahozených jasných šancí bylo na obou stranách požehnaně. Ani jeden z týmů, to však nedokázal využít a odskočit soupeři. A tak nikoho ani moc nepřekvapilo, že se utkání dostalo až do prodloužení. Ač v šesti, byli jsme to právě my, kteří měli víc energie a nastavení jasně ovládli. Bodově nás celý víkend táhl Josef Kolařík, který nasázel za oba zápasy 78 bodů. Pochvalu si ale zaslouží všech šest statečných, kteří zvládli obrovskou porci minut.

Zdroj: Sršni Photomate Písek