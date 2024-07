Vedení Jihostroje se zmíněnými nahrávači trefilo jackpot a všichni dovedli českobudějovické mužstvo minimálně do finále extraligy. Na tradici kvalitních nahrávačů v Jihostroji bude chtít nyní navázat osmadvacetiletý Gaspar Bitar, který už má svou první evropskou zkušenost za sebou díky dvouleté štaci ve Španělsku. 183 centimetrů vysoký špílmachr slavil v posledních dvou sezonách titul v Argentině se svým rodným Buenos Aires.

Připomeňte si finálovou sladkou zlatou tečku minulé sezony | Video: Deník/ Kamil Jáša

Gaspar Bitar zazářil na letošním klubovém mistrovství Jižní Ameriky. Se svým týmem se probojoval v této prestižní soutěži až do finále, ve kterém podlehli nedostižnému brazilskému klubu Sada Cruzeiro, vítězi posledních osmi šampionátů. Stříbro znamenalo historický úspěch pro Buenos Aires a sám Bitar byl navíc zařazen do All-star týmu jako nejlepší nahrávač po boku dalších hvězd světového volejbalu.„Gaspar je už zkušený nahrávač, který v domácí soutěži dlouhodobě prokazoval své kvality. Cítíme z něj velkou motivaci se v kariéře posunout a patřit k nejlepším i v Evropě. Má velkou chuť hrát za Jihostroj a ukázat se v Lize mistrů. Věříme, že má všechny předpoklady k tomu, aby navázal na své předchůdce a stal se lídrem našeho týmu,“ říká generální manažer Robert Mifka.

Mít každou sezonu nového nahrávače není pro Jihostroj komfortní pozice. I proto si klub pojistil služby Gaspara Bitara dodatečnou opcí i pro sezonu 2025/26.

Bitar: Cílem bude navázat na mistrovskou sezonu

Nahrávačské žezlo v Jihostroji převezme od sezony 2024/25 Gaspar Bitar. Osmadvacetiletý Argentinec se pyšní oceněním nejlepšího nahrávače klubového mistrovství Jižní Ameriky a těší se na novou výzvu v dresu úřadujících mistrů VK Jihostroj České Budějovice.

Ve vaší rodné Argentině jste sbíral úspěchy. Co vás přimělo změnit prostředí?

V Argentině jsem strávil dvě fantastické sezony. S Buenos Aires jsme vyhráli dvakrát ligu, dvakrát pohár a taky jsme se kvalifikovali do klubového mistrovství Jižní Ameriky. Tam se nám podařilo dostat se do finále a nakonec z toho bylo druhé místo. Přestoupit do Jihostroje pro mě znamená novou výzvu. Rozhodlo, že je to skvěle fungující klub.

Nabízí se otázka, zda i vám dával reference váš krajan a bývalý nahrávač Jihostroje Matias Giraudo?

Ano, s ním jsem o Jihostroji mluvil. A taky jsem se vyptával Nacha Luengase. Oba mi dali výborné reference o tom, jak klub funguje a jaký je život v Českých Budějovicích. Říkali jen samé hezké věci, takže se moc těším.

Sledoval jste Jihostroj už během uplynulé sezony?

Díval jsem se na zápasy v play-off. Tým odvedl vynikající práci. Vím, že to byla pro klub parádní sezona a očekávání budou velká. Doufám, že na to navážeme a čeká nás další úspěšná sezona.

Zmínil jste klubové mistrovství Jižní Ameriky, teď vás čeká něco podobného v Evropě – Liga mistrů?

Přesně tak, to je soutěž, která mě hodně motivuje. V Lize mistrů to pro mě bude premiéra a budeme dělat všechno pro to, abychom uhráli dobrý výsledek.

Byl jste zvolen do All-star týmu jako nejlepší nahrávač klubového mistrovství Jižní Ameriky. Co to pro vás znamená?

Je to ocenění mých nahrávačských schopností, které mě moc potěšilo. Mistrovství Jižní Ameriky je velmi prestižní soutěž, kde je řada skvělých nahrávačů. Považuju to za velký úspěch a milník mojí kariéry.

Jako nahrávač musíte být zvyklý na vůdčí roli. Jste hlasitý lídr, nebo spíše tišší typ, který se snaží jít příkladem?

Mám rád práci v kolektivu a rád se ujmu role lídra. Považuju se spíše za tichého nahrávače, ale hraju s velkou vášní a zanícením. Jsem soustředěný, hodně analyzuju nejen svoji hru, ale dávám pozor na všechny okolo. Snažím se najít vhodnou příležitost pro každého, kdo by mohl zaútočit. Cílem je, aby tým fungoval tak, jak nejlépe to jde.

Jak byste se charakterizoval jako nahrávač?

Řekl bych, že jsem přesný nahrávač s dobrou distribucí. Jsem připravený tvrdě pracovat na tom, abychom se všichni sehráli a co nejrychleji eliminovali slabé stránky.

Jaká je vaše přezdívka, kterou vás mohou oslovovat fanoušci a spoluhráči?

Gaspo – jednoduše podle mého jména. V Argentině mi říkali „El mago“ (kouzelník).