Branky Strakonic: O. Sedláček 11, L. Fencl 5, L. Kaplan, A. Nejdl a D. Bičiště 3, M. Němec 2/2, M. Nový 2, M. Krejčí a E. Wildt 1. Vyloučení: 3:3. Bez ŽK.

Nové Veselí před utkáním vedlo tabulku play out a již se nemuselo strachovat, že by mohlo skončit v baráži. Naopak Strakoničtí potřebovali každý bod v souboji s Maloměřicemi. Na ty měli tři body navrch, ale o jeden zápas odehráno více. "Do nového Veselí jedeme vyhrát," vyřkl odvážnou větu po minulé výhře nad Kopřivnicí Darek Zach. V kontextu dvou porážek o sedm branek v základní části to bylo opravdu odvážné tvrzení, ale vyplnilo se.

Důležité je, že jsme nepřestali bojovat, chválil házenkáře trenér Michal Zbíral

V prvním poločase domácí házenkáři ani jednou nevedli. Až do stavu 5:5 to vždy bylo o gól pro Strakonické. Ti pak utekli na 5:7, ale domácí znovu srovnali. Další šňůra znamenala stav 7:10 a na začátku 22. minuty to již bylo o čtyři branky (8:12). Domácí necelé tři minuty před půlí znovu snížili na rozdíl jediného gólu, Strakoničtí však znovu uskočili na poločasové tři góly.

Kolikrát již v této sezoně Strakoničtí v poločase vedli, ale ve druhé části o náskok přišli a zůstali bez bodu. A to se mohlo stát i tentokrát, ale hráči od Otavy ukázali velkou vniřní sílu.

Ve 36. minutě ještě Strakoničtí vedli 16:18, ale pak si vybrali slabší chvilku a domácí se na začátku 41. minuty dostali poprvé v utkání do vedení (19:18). A bylo ještě hůře (22:19). Strakoničtí se však rychle vrátili do utkání a ve 47. minutě srovnali na 22:22. Fanoušci z jihu Čech si pak museli vzpomenout na několik ztracených zápasů. Domácí rychle utekli na 25:22 a v 52. minutě dokonce na 28:24. V tu chvíli by na Strakonické asi nikdo nevsadil, zvláště když na konci 54. minuty zvýšili domácí na 29:25. Přišly však skvělé tři minuty v podání hostů. Nejprve Kaplan, pak dvakrát Sedláček a nakonec Němec ze sedmičky a bylo srovnáno 29:29. Minutu a půl před koncem si však vzali vedení zpět domácí, ale to jim sebral muž utkání Ondřej Sedláček (30:30). A drama vrcholilo. Do zakončení se v závěru utkání tlačili Strakoničtí a dvě vteřiny před koncem jim dva body vystřelil David Bičiště.

Strakoničtí házenkáři dokázali Kopřivnici doma porazit i podruhé

Skvělý výkon celého strakonického týmu. Nad všemi však vyčníval Ondřej Sedláček, který dal více než třetinu branek svého týmu, když zatížil konto domácího gólmana jedenácti góly.

A jelikož Kopřivnice doma rozstřílela Maloměřice Brno 39:27, mají Strakoničtí v tabulce na svého největšího soupeře již náskok pěti bodů.