Jihočeský sportovec Petr Čech přivezl ze světových závodů několik velmi zajímavých výsledkových úlovků. Windsurfer, který dříve velmi úspěšně lyžoval, věnoval se sjezdovému lyžování, dokázal přetavit náročný trénink v kvalitní sportovní výkony a ty přinesly i výborná umístění a body do důležitých světových žebříčků.

Jihočech Petr Čech přivezl ze Světového poháru výborné výsledky. Foto: Deník/ archiv Petra ČechaZdroj: Deník/Kamil Jáša

Na mistrovství světa juniorů byl čtvrtý. "Jelo se na Lago di Garda v Torbole," popisuje italskou zkušenost. "Druhé místo mi uteklo vinou taktické chyby." Jel finále B místo finále A. Třetí skončil na ME juniorů ve windsurfing slalomu v Neu Siedler See v Rakousku. "Výjezdy do zhraničí jsou hodně náročné, fyzicky, psychicky i finančně, kromě sportovních věcí se musím poohlížet i po podpoře od partnerů," popisuje aktuální starosti.

Vyhrál a stal se mistrem ČR v kategorii mužů na mezinárodním mistrovství ČR. "To byl windsurfing slalom ve Viganji v Chorvatsku. První místo obsadil a stal se mistrem ČR také mezi muži v kategorii windsurfing foil ve Viganji v Chorvatsku. "Jelo se poprvé v historii. To je nová loďní třída, která se pojede na olympijských hrách v Paříži," dodal talentovaný mladík, který by právě pod pěti olympijskými kruhy v roce 2024 rád startoval.