Během prázdnin se vozíčkáři rozhodně nenudí doma. Ti aktivní vyrazili na závod v parkouru. "Bylo to poprvé v České republice," popisuje předseda Českého paralympijského svazu Zbyněk Sýkora, který byl maximálně spokojený s účastí. Všechno začal Ivan Nestával. Vybral si těžší trať, a protože jel jako první, stanovil nový český rekord! "Nebylo to úplně jednoduché, některé překážky mi dělaly docela problémy," říkal v cíli.

Parkour v Hluboké nad Vltavou | Video: Deník/ Kamil Jáša

"Je to úplně historická premiéra v celé České republice," potvrdil znovu předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora. Parkour pořadatelé situovali na náměstí v Hluboké nad Vltavou. "Ve světě je to poměrně běžná záležitost. Vozíčkáři, zvláště ti krátce po úraze, se učí, jak správně ovládat vozík a zdolávat překážky. Ale u nás v České republice, a tady na Hluboké, je to premiéra. My si toho velmi vážíme, protože jestli je něco v životě vozíčkáře důležité, tak je to právě být samostatný."Sýkora si trať vyzkoušel na vlastní kůži. A nejen o ní řekl: "Tady se to učíme, trať je hodně náročná. Má dvě linie, modrou a červenou. Modrá je delší a jednodušší pro ty, kteří si třeba méně věří, nebo pro začátečníky. A pak je tu jedna ostrá, krátká, která má barvu červenou." Bude parkur hodně oblíbeným sportem? "Já si myslím, že ano," reagoval za vozíčkáře Sýkora. "Máme tu okolo dvaceti registrovaných vozíčkářů z celé České republiky. Máme tu i muže i ženy. Na to, že je to první ročník, si myslím, že se těšíme velké účasti." Sportovci naplnili heslo Sport jenom jeden, na organizaci se podíleli pořadatelé z Hluboká fandí parasportu a Aktivně s vozíkem.