České Budějovice - Poslední rozloučení s bývalým trenérem Jihostroje Milanem Žákem se uskuteční ve čtvrtek od 11 hodin ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria

Volejbalisté uctili památku Milana Žáka | Foto: Deník/Kamil Jáša

Až na post kapitána české volejbalové reprezentace se propracoval Jiří Popelka.

Dlouhán, který před léty přišel do Jihostroje, nejprve budil u fanoušků svými neohrabanými pohyby úsměv.

Jeho premiérové kroky na palubovce rozhodně nedávaly tušit, že se z něj stane jedna z hvězd evropského formátu. Jenže pod trenérským vedením Milana Žáka zapracoval na technice, síle, koordinaci a volejbalový „dělostřelec" byl na světě. V Jihostroji dokonce v mistrovské sezoně platilo pro nahrávače nepsané pravidlo: „Když nevíš kam, dej to na Stroma."



Strom je totiž přezdívka, kterou volejbalisté Jiřího Popelku oslovují.

Strom pomohl Jihostroji k mistrovskému titulu.

Strom se výrazně prosadil v zahraničí i v reprezentaci.

Právě Strom v rozhovoru pro Deník vzpomíná na nedávno zesnulého trenéra Milana Žáka: „Byl to skvělý člověk. Měl jsem ho moc rád. Naučil mě hrát volejbal a byl jedním z nejvýznamnějších trenérů v mé volejbalové kariéře. Vyhrál jsem s ním první titul v Jihostroji. Titul, kterého si vážím nejvíc. S jeho pomocí jsem se dostal do zahraničí a reprezentace a také jsem si díky němu splnil svůj volejbalový sen."



