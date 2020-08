Do družstva jako poslední přichází srbský smečař Filip Stoilovič. „Tím je náš kádr uzavřený,“ potvrdil kormidelník nejlepšího českého týmu uplynulých deseti let.

Už z výrazu Dvořákovy tváře je vidět, že se složením celku pro tři soutěže (extraliga, Pohár CEV a Český pohár) je spokojený. „Máme tři smečaře, tři zkušené volejbalisty, kterými jsou Michálek, Zmrhal a Stoilovič, doplňovat je bude mladý Šulista,“ rekapituloval situaci výhradně na smečařském postu. Pro lepší představu:Michálek: 30 let. Stoilovič: 27 let. Zmrhal: 26 let. Šulista: 19 let. To je kvartet, který bude v Jihostroji přihrávat soupeřův servis a tvrdit muziku při úderech na síti.

Velkou proměnou prošlo obsazení postu univerzála.

Šotola a Křesťan skončili, přicházejí Schouten a Rejlek.

Podle odborníků by současné složení Jihostroje mohlo být ještě silnější než loni. „V každém případě tam bude víc zkušeností,“ myslí si Dvořák. „Přišli Rejlek, Stoilovič a Schouten, kteří už mají něco za sebou, ale zase máme Daniela Šulistu, který by v devatenácti letech měl získávat zkušenosti.“

Je jasné, že až zápasy prokážou, jak na tom opravdu výkonnostně hráči jsou.

„Každá výměna v družstvu je velký zásah. Je významná.“

Tým si společně musí „sednout“, o to se teď trenér snaží v přípravném procesu. Přímo na akce v šesticích u sítě si volejbalisté nějaký čas budou muset počkat. Nejprve je čeká tvrdá práce.

Úvodní jednotky už mají za sebou, kromě trenérů je vedl i odborník na kondici.

A v plánu jsou i zmiňované výšlapy na horu Kleť.

Zdálo se, že letošní příprava bude klidnější.

Proč?

Protože neměla být tolik ovlivněna starty hráčů v reprezentačních výběrech. Jenomže jeden článek týmu přece schází. Ten nejdůležitější. „Nahrávač de Amo si plní povinnosti ve španělské reprezentaci, na přelomu srpna a září hrají Španělé kvalifikaci na mistrovství Evropy, Miguel se vrátí sedm dní před začátkem extraligy,“ připomíná Dvořák nepříjemnost. Právě na souhře de Ama s posilami hodně záleží.