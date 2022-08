Loňský ročník už se odehrál celý a Sokol obsadil v šestnáctičlenném startovním poli jedenáctou příčku. „Byla to hodně náročná sezona,“ připustí Borovka. „Soutěž byla nesmírně vyrovnaná. Doma jsme skoro všechno vyhrávali, ale venku už se nám tolik nedařilo. Naše domácí prostředí je hodně specifické. Jak říkám, v naší hale se nám daří výborně. Tři kola před koncem už jsme měli jistotu, že se zachráníme. Sestupovaly čtyři celky a právě záchrana byl nás cíl, který se nám podařilo splnit,“ konstatuje s úlevou v hlase.

Právě domácí prostředí je ve vodňanské sokolovně vyhlášené. Podporu mají hráči i ze strany fanoušků. „Diváci chodí, ale mohlo by jich být i více. Problém je ale v tom, že ligové zápasy ve stolním tenisu jsou strašně dlouhé. To je pak pro příznivce sportu dost náročné,“ je si vědom.

Ve Vodňanech sázejí především na vlastní odchovance, kterými jsou kromě Borovky i lídr týmu David Calta, Filip Hubáček a Jakub David. Doplňoval je Lukáš Heinzl z nedalekého Husince. „Toho si ceníme úplně nejvíc, že jsme druhou ligu udrželi s vlastními hráči,“ zdůrazní.

Pro příští sezonu mají v jihočeském městečku za cíl opět záchranu. Nic jednoduchého to však nebude. Skupinu A druhé ligy bude hrát čtrnáct týmů, ze kterých hned čtyři sestoupí a pátý bude hrát baráž o záchranu. Proto Sokol neponechal nic náhodě a angažoval skutečně zvučnou posilu Davida Štěpánka z Havlíčkova Brodu, který by měl v klubu strávit nejbližší dva roky. „V našem loňském složení bychom asi na záchranu nedosáhli. Navíc, když nám vypadl Lukáš Heinzl, jenž musel podstoupit další operaci kolena a bude nám chybět celou první polovinu sezony,“ vysvětluje.

Jednapadesátiletý bývalý reprezentant a mistr Evropy ve čtyřhře kadetů z roku 1986 Štěpánek do Vodňan dojíždí i na tréninky. „Obrovsky nám změnil tréninkovou morálku i motivaci. Když vám přijde do týmu takový hráč, tak je to obrovský impulz, aby všichni začali makat. Přišel s některými novými tréninkovými metodami a absolvovali jsme i třídenní soustředění v Havlíčkově Brodu, kde jsme viděli, jak se dá také trénovat,“ nemůže si Borovka vynachválit příchod zkušeného plejera.

S takovým hráčem v kádru by nemusela být jediným cílem jen záchrana. „Hodně týmů ve druhé lize posílila a bude to silná soutěž. Česká skupina druhé ligy už je silnější než moravská, což v minulosti nebývalo. Nebude lehké vyhrávat. Budeme se muset opět soustředit hlavně na domácí zápasy a v našem domácím prostředí toho co nejvíc vyhrát,“ říká Borovka a připomíná, že v hale došlo k rekonstrukci osvětlení. „Světla už svítila málo, proto jsme je museli vyměnit. Myslím, že to přišlo v pravý čas,“ dodá s úsměvem.