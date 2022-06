Nejlepším z českých jezdců byl čtrnáctiletý Vítězslav Marek, jenž byl ve třídě 85 ccm dvakrát druhý a celkově mu to vyneslo třetí místo. Navíc závodil i v domácím šampionátu dvoutaktních stopětadvacítek, kde obsadil druhé místo.

Marek je na pětaosmdesátce úřadujícím mistrem Evropy a svou kariéru už chtěl směřovat spíše k vyšším kubaturám. „Chtěli jsme to jen tak zkusit a ani jsem nečekal, že pojedu takhle dobře, protože jsem na pětaosmdesátce půl roku neseděl,“ vysvětloval. Třetí místo z Kaplice bral. „Jsem spokojený, ale mohlo to být i lepší, kdyby nebylo takové horko, protože mě trochu trápí nachlazení,“ vysvětloval.

Blanská kotlina bude o víkendu hostit juniorské mistrovství Evropy v motokrosu

Startovat ve dvou třídách, to byla v nedělním parnu pořádná porce. „Už jsem to jednou zkusil na Slovensku, ale to jsem jel obě třídy na stopětadvacítce. Přeskakovat na pětaosmdesátku mi ale problém nedělalo. Během zaváděcího kola jsem si vždycky rychle zvykl, i když jsem na ní půl roku neseděl,“ neměl problém střídat v rychlém sledu oba stroje rozdílného obsahu.

V první jízdě měl horší start, přesto se dokázal dotáhnout až těsně za vítězného Nizozemce Gregoireho. „Neměl jsem dobrý start a v prvním kole jsem ještě spadl. Nevím, jestli bych se dostal na první místo, ale kdybych neměl na začátku tyhle problémy, tak by to určitě bylo jednodušší,“ připustí.

Ve druhé jízdě měl start výrazně lepší, jezdil třetí, potom druhý, ale na dalšího Nizozemce Doensena opět nestačil. „Ke konci už mě trochu trápilo vyčerpání. Doensen jel navíc velmi dobře. Toho jsem dotáhnout nemohl,“ uzná.

Chceme pořádat velké závody, má jasno šéfová Blanské kotliny Blanka Vaněčková

Prioritou už je pro Marka stopětadvacítka. „Jedu na ní celou sezonu, už je to moje hlavní třída,“ přikývne.

Ale nechává si pootevřená zadní vrátka i směrem ke světovému šampionátu třídy 85 ccm ve Finsku. V nižší třídě 65 ccm se totiž stal světovým šampionem. „Je to v řešení,“ připustí. „Možná i kvůli tomu jsem to zkusil v Kaplici. Bylo by hezké udělat titul i na pětaosmdesátce, ale uvidíme, co bude,“ nechce předbíhat.

Hlavně však letos Marek sbírá zkušenosti v mistrovství Evropy dvoutaktních stopětadvacítek. „Máme odjeto už přes půlku seriálu a jsem průběžně dvanáctý, což je na první rok v této třídě úplně skvělý výsledek. Evropa se jede v rámci Grand Prix, kde se závodí na výborných tratích a chodí plno diváků. A k tomu jsem třetí v mistrovství Německa. Je to zatím dobrá sezona,“ chválí si.

Výsledky

ME 85 ccm: 1. Doensen 45, 2. Gregoire (oba Niz.) 45, 3. Marek (ČR) 44, 4. Bartlett (Švéd.) 34, 5. 5. Lucas 31, 6. Bervoets (oba Bel.) 27.

ME 65 ccm: 1. Laaksonen (Fin.) 47, 2. Thorius (Dán.) 43, 3. Zimmermann (SR) 40, 9. Veselý (ČR) 23.

MČR MX2 junior: 1. Pikart 47, 2. Katriňák (SR) 45, 3. Mandys 40.

MČR 125 2T: 1. Mikula 50, 2. Marek 44, 3. Eliáš 36.

MČR 50 ccm: 1. Eder (Rak) 43, 2. Podešva 42, 3. Zendulka 42.