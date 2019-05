Jihočeský závod je součástí série EuroHeroes Challenge, který dává šanci ukázat se evropským běžcům.

Čtyřdílný seriál vstupoval do RunCzech sezony s velkým očekáváním a novým formátem. Dosažené časy sportovců se nově bodují, což nutí závodníky na trati přemýšlet o rozvržení tempa a finiši z posledních sil. V každém závodu se může startovní pole promíchat, takže favorité mohou ztratit při kvalitě konkurence své vedoucí postavení. Nově postavený systém proto nabízí zápletku do posledního závodu a zároveň nutí jednotlivé závodníky k účasti na více závodech série, aby si své výkony ještě pojistili.

Ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek si proto stejně jako tvůrci projektu EuroHeroes, vytvořeného na podporu evropské atletiky, slibuje dramatičtější podívanou a první odhady, kdo bude mít šanci na celkové vítězství. „Chceme povznést evropské atlety na vyšší úroveň. Tohle je druhý závod EuroHeroes Challenge, takže po jeho konci už budeme vědět lépe, jak si různí závodníci vedou,“ konstatoval na předzávodní tiskové konferenci.

První závod v Karlových Varech ovládl Ital Yassine Rachik v novém rekordu Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. Jenže pořadatelé mu do Českých Budějovic ještě zvýšili konkurenci nasazením Brita Lukea Traynora do startovního pole. Skvěle běhající mladý vytrvalec má ještě lepší osobní maximum než Rachik, navíc tady chce obhájit loňské vítězství a udržet svůj rekord trati.

„Bude potřeba, aby se mnou běžel někdo v rychlém tempu. Svůj osobák jsem zaběhl v Barceloně, kde bylo tehdy poměrně chladno, tady má být daleko tepleji, což není zrovna moje parketa,“ uvedl Traynor.

Obhájkyní loňského vítězství a zároveň vedoucí ženou série EuroHeroes Challenge je Lilia Fisikovici, která přijela uzmout další skalp, jenže tentokrát bude mít velice schopnou soupeřku Volhu Mazuronakovou z Běloruska. „Těším se moc na sobotní závod. Loni jsem tady vyhrála. Chtěla bych běžet pod 1:10:45. Budu se držet skvělých ukrajinských kolegyň a věřím, že z toho bude výborný čas,“ řekla. Fisikovici bere RunCzech projekt EuroHeroes velice vážně a přihlásila se i do dalších závodů, aby se dokázala udržet na čele až do finálního závodu v Ústí nad Labem. „Vyhrát EuroHeroes je pro mě velká motivace, proto budu určitě závodit i za čtrnáct dní v Olomouci,“ dodala moldavská závodnice.

Na závodech letos chybí zraněná Eva Vrabcová – Nývltová, ale suverénními vítězstvími mezi Češkami jí skvěle zastupuje zkušená Petra Pastorová z Ostravy. A to navzdory tomu, že poslední týdny běhá téměř každý týden půlmaraton nebo maraton. „Běhám vlastně opravdu každý týden, ale v neděli budu mít zasloužené volno,“ usmála se Pastorová.

Na další vítězství by si rád sáhl také Vít Pavlišta, který už letos vyhrál mistrovství republiky v maratonu zasazené do Volkswagen Maratonu Praha. Tehdy na trati udolal nachlazeného Jiřího Homoláče. Na půlmaratonské trati však mívá lepší časy Homoláč a Pavlišta bude nejspíš vzdorovat jeho nástupu. „Těším se na souboj s Jirkou Homoláčem. Neběhám pro nejlepší čas, ale abych porazil Jirku. Myslím, že to takhle máme podobně. Navzájem se hecujeme,“ nechal se slyšet liberecký běžec.

Domácí konkurenci ještě doplňuje další výborný tuzemský vytrvalec David Vaš, jehož čeká závod na domácí půdě v Českých Budějovicích, a kde dobře zná všechny nástrahy. „Trasu znám skvěle, narodil jsem se tady, takže je to pro mě speciální závod. Jeden z nejoblíbenějších v celém roce. Chci si ho hlavně užít a ani mě nestresuje přítomnost rodičů a kamarádů. Naopak mě to motivuje a užívám si to,“ těší se Vaš.

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice odstartuje v sobotu v 19 hodin a bude živě přenášený na iVysílání.cz a na kanálu ČT Sport od 18.50. Součástí závodního víkendu je také dm rodinný běh, který bude zahájen v 17 hodin a zúčastní se jej 3200 rodičů a dětí.