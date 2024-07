108 závodnic z celé České republiky se snažilo kvalifikovat v kategorii VS2 v nejvyšší linii A na mistrovství ČR. "Z nich se to podařilo právě 56 nejlepším. Včetně jindřichohradecké závodnice." Marie na šampionátu dokázala porazit skvělým vyrovnaným výkonem všechny soupeřky. "Je to historický úspěch jindřichohradecké sportovní gymnastiky, za kterým stojí obrovské úsilí gymnastky," shodují se trenéři.

Maruška trénuje šestkrát týdně po třech hodinách, a to především v pražském klubu SK Hradčany. "Přesto by to nešlo bez velké práce celého trenérského týmu, který se o gymnastku stará. Proto obrovský dík patří Irině Nazarenko a Vadimíru Gurovovi, trenérům klubu SK Hradčany, Kristýně Haneflové a Aleně Kešnarové Pavlíkové, trenérkám TJ Slovan Jindřichův Hradec a Alonovi Hasovi, řediteli pražského klubu SK Hradčany, který umožňuje Marušce v Praze trénovat."