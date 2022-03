Utkání na Strakonické palubovce začal v obrovském tempu. Byl to záměr? V Trutnově jsme měli docela dobrý začátek a najednou to soupeř obrátil tlakem a agresivitou. Toho jsme se chtěli tentokrát vyvarovat. Věděli jsme, že z Trutnova máme Žolíka na naší straně, dokázali jsme to tam otočit, ale tentokrát jsme chtěli začít úplně jinak. Byl to záměr a holky to vzaly za pačesy a od začátku ukázaly, kdo chce vyhrát. Samozřejmě Trutnov po celé utkání kousal, ale kdo v hale byl, viděl, že jsme to nechtěli pustit. Zkrátka jsme chtěli druhý bod.

Bylo vás plné hřiště. Domácí děvčata byla aktivní ve střelbě, v doskocích pod oběma koši. A když se podíváme na střelbu, tak si to hráčky pěkně rozdělily. V základní části to stálo hlavně na Rosecké, tentokrát to bylo střelecky vyvážené.

Anička Rosecká je známá střelkyně a obrany se na ní připravují. Již v Trutnově nám to naznačila její obránkyně, která jí při každém kontaktu fyzicky atakovala. Jsem rád,, že se probudily i ostatní holky, protože basket nehraje pouze jedna hráčka. Je to týmový sport a když něco nasypou i další hráčky, tak je to super a tým má šanci uspět.

Skvělá reklama na basketbal a druhý bod BK Strakonice v play out

Skvěle zahrály posily ze druhé ligy Kristýna Tomšovicová a Alena Jeništová.

Je vidět jejich obrovská zkušenost. Jsou jakýmsi pomyslným závažím na misce vah této série. Pomohou ve druhém sledu a velice vyrovnají kádr. Jsem moc rád, že jsme se dohodli na spolupráci a je vidět, že Strakonice zase žijí basketem a chtějí extraligu zachránit. Já jim za to již teď moc děkuji a přál bych si, abychom to třetí vítězství někde urvali. Ale každý zápas začíná za stavu 0:0, hraje se pět proti pěti, takže to nebude jednoduché. Ale vedeme 2:0 a je dobře nakročeno k úspěchu. Ale v žádném případě ještě není hotovo.

Atmosféra v ale byla přímo elektrizující. To asi Strakonice dlouho nezažily.

Musím se především omluvit kolegovi Martiškovi, protože jsem si tam vzal tři oddechové časy, což se trenérsky moc nedělá. Ale nebylo to vzhledem ke hře, chtěl jsem poděkovat divákům a holkám za skvělý výkon a atmosféru. Když diváci holkám ve stoje tleskali, bylo úžasné a Strakonice to opravdu dlouho nezažily.