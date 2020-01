Na tomto Mistrovství rovněž startovali junior Štěpán Pokorný a dorostenka Pavla Molíková, atleti milevského Sokola a také bývala milevská atletka Adéla Záhorová soutěžící nyní v dresu TJ VS Tábor.

Milevský junior Pokorný startoval v kategorii mužů mimo soutěž ve třech disciplinách, 60 m, skok daleký a skok vysoký. V 7. rozběhu na 60 m zaběhl vynikající čas 7,19 sec. a postoupil do finále běžců, kteří běželi mimo soutěž. Do tohoto finále však již nenastoupil. Zaběhnutý čas znamená nejlepší letošní halový výkon juniorů i mužů v kraji. Pokorný také absolvoval dálkařskou soutěž mužů a v ní opět mimo soutěž skočil 646 cm, když jeho série tří pokusů byla následující: 443 cm - 646 cm - 635 cm. Z dvanácti závodníků by to byl třetí nejlepší výkon. Ve výškařské soutěži mužů pak milevský junior skočil 184 cm, což by byl čtvrtý nejlepší výkon v soutěži. V letošních krajských tabulkách je to nejlepší juniorský výkon a druhý nejlepší mezi jihočeskými muži.

Svou formu si do Stromovky jela otestovat i milevská dorostenka Pavla Molíková, která mimo soutěž v dálkařské soutěži dorostenek měla sérii: 502 cm - 495 cm - 500 cm, což by byl šestý nejlepší výkon. V 6. rozběhu na 60 m dorostenek zaběhla čas 8,24 sec.

Exmilevská Adéla Záhorová startovala mimo soutěž ve 3. rozběhu na 60 m žen a v něm dosáhla času 7,85 sec. V dálkařské soutěži žen mimo soutěž měla sérii: 587 cm - x - 591 cm, což by byl nejlepší výkon v soutěži.

Josef Fuka