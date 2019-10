Ve Strakonicích sbírali úspěchy badmintonisté ze Sokola

Jihočeší mají za sebou několik velmi zajímavých a vydařených badmintonových turnajů. V českobudějovické sokolovně se konal oblastní přebor do 17 let. „Současně o své první medaile bojovali také benjamínci do jedenácti lert,“ připomíná badmintonový expert Jiří Frendl.

Ve Strakonicích sbírali úspěchy badmintonisté ze Sokola. | Foto: Deník