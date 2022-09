Body a sestava Písku: Svoboda 22, Sýkora 21, Šurý 16, Fait 9, Šlechta 7, Mikolášek 6, Englický, Špičák, Hejl, Primak, Svoboda J., Bečka.

Bohužel nebylo domácím přáno a od začátku to byl den Blbec. Úvod byl doslova katastrofou a hosté byli v rychlém vedení 6:0. Domácí však zachovali klid a svojí agresivní hrou ve vysokém tempu začali dělat soupeři velké problémy. I díky široké rotaci měli dost sil na útočný doskok, se kterým si Lions nevěděli rady. Díky své fyzické převaze využívali své hráče ve vymezeném území a za první poločas, který jsme vyhráli o 17 bodů jsme nasázeli soupeři 32 bodů z vymezeného území. Bohužel se nám nedařila střelba zpoza trojkové oblouku, a tak asi můžeme říct pouze sedmnáctibodové vedení," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Nikdo v hale však asi nečekal, co nastane v půli druhé. "Náš tým opět nastoupil do druhého poločasu s tím, že se nám nemůže nic stát a dovolili jsme soupeři na útočné polovině, ať si dělá, co chce. Po minutě, kdy jsme inkasovali rychlých osm bodů, jsme si vybírali náš první oddechový čas. Bohužel, soupeř získal zpět sebevědomí a rázem byl po třetí čtvrtině v dvoubodovém vedení. Bohužel se v Sršním hnízdě dále kazilo vše, co mohlo, když se z palubovky stala ledová plocha, na které už se nedalo vůbec hrát, což ovšem lidem ze sokolských kanceláří nevadí, a tak si asi začněme zvykat. Ani to naší hře příliš nepomohlo. Když jsme získali zpět pětibodové vedení, opět několik smolných míčů přistálo do rukou soupeře, a my jsme si tak museli vše vyžrat až do dna. V této chvíli už se hrálo utkání, kdy to bylo koš za koš a vždy, když Sršni vyrovnali, soupeř oplatil stejnou mincí. V koncovce si pak došel pro zasloužené vítězství, minimálně za comeback ve druhém poločase," doplnil ke druhému poločasu písecký lodivod.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Porážka z derby je nepříjemná, ale snad přišlo varování včas. "Smolná porážka v jihočeském derby mě velice mrzí. Měli jsme skvěle rozehrané utkání a už potřetí v řadě předvedeme třetí čtvrtinu absolutně bez obrany. Přístup hráčů mě zarazil a nemám pro něj vysvětlení, nechápu, jak můžeme podcenit jednoho ze spolufavoritů soutěže. Nechci se vymlouvat na nepříliš kvalitní výkon rozhodčího Bohaty, který opět prokázal, že všem neměří stejným metrem, ani na palubovku, která naprosto degradovala utkání. Prostě jsme ve druhém poločase selhali ve všech směrech a prohrát utkání, ve kterém vedeme o osmnáct bodů, jde prostě za mnou jako trenérem. Omlouvám se všem divákům v hale, ještě více divákům u obrazovek za příšerný přenos, ale jinak z jedné prohry nechci dělat vědu a na ambicích našeho klubu se nic nemění. Lepší prohrát teď, než v klíčové fázi sezony a budu opět apelovat na hráče, aby si vzali z třetí čtvrtiny ponaučení a vrátili se k pokoře a poctivé práci, která nás zdobila v loňské sezoně. Všem divákům děkuji za skvělou atmosféru," doplnil Jan Čech.