Dvakrát po sobě byl bronzový, loni bral v mezinárodním mistrovství republiky v nejprestižnější motokrosové třídě MX1 dokonce titul vicemistra. Letos chtěl Václav Kovář (25 let) zaútočit na příčku nejvyšší. Ale hned první závod v Pacově přinesl obrovskou komplikaci.

Václava Kováře vyřadila ze hry bolavá záda. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočech totiž na startu finálových jízd chyběl. Problémem byla bolavá záda. „Nikdy jsem s nimi potíže neměl,“ jen bezmocně pokrčí rameny. „Začalo mě to zlobit v týdnu. Byl jsem na masážích, navštívil jsem fyzioterapeuta a doufal jsem, že se to do závodu podaří dát dohromady.“