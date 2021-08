Českobudějovický závodník měl letos v plánu absolvovat kompletní rallysprintovou sérii. Ale bohužel zůstalo jen u přání. Jeho Opel Astra totiž překvapivě neprošel technickou prohlídkou. „V květnu mi bylo při centrálním testování oznámeno, že mám ve voze nevyhovující ochrannou klec. To byl tři týdny před startem sprintů jen těžko řešitelný problém,“ posteskne si.

Šejda je nejen dobrý pilot, ale také velice zručný mechanik a nenechal se krutým verdiktem technických komisařů odradit. „Na autě jsem začal pracovat hned druhý den po testování a za pět dní jsem ho odvážel na výrobu nového rámu. Zdálo se, že na druhý závod malého mistráku, který se jel na začátku června v Plzni, bude vše hotové. Bohužel nebylo a výroba rámu se protáhla na dva měsíce…,“ jen nevěřícně kroutí hlavou.

Na plzeňskou soutěž byl přihlášený s novým spolujezdcem Jindřichem Horáčkem. Jeho stálý parťák Jiří Jevický se totiž vrátil k Janu Jinderlemu, který opět začal závodit. „Domluvili jsme se na spolupráci a budeme společně startovat na Rallye Český Krumlov. Jindru znám ze závodů do vrchu, na sedadle spolujezdce má nemalé zkušenosti z velkých aut. Jeho jedinou nevýhodou je, že je to Pražák,“ rozesměje se. Teď ve Fulneku ale pojede Šejda opět s Jevickým.

Kompletní sprintovou sérii už sice Jihočech pochopitelně nestihne, ale chuť do závodění mu to nevzalo. „Naopak. Auto je již plně připravené, řádně otestované a schválené,“ chválí si.

Naskakuje do rozjeté sezóny s cílem sbírat zkušenosti a užít si každý kilometr. „Na první závod jsem si na místo spolujezdce zvolil Jirku Jevického. Těším se, že pojedeme zase spolu. Letos má za sebou dva starty vedle Honzy Jinderleho, tak doufám, že se vedle mě nebude příliš nudit,“ naznačuje, že nejezdí až tak divokým stylem jako jeho starší kamarád, který bude ve Fulneku plnit roli mechanika.

Na závod se těší i spolujezdec Jiří Jevický. „Od mého posledního startu už uběhl nějaký čas, takže se těším moc. Budu si muset chvilku zvykat na trochu jiný rozpis, ale myslím, že nám to bude v autě šlapat stejně dobře jako loni. Vinou termínové kolize s námi nemůže jet Vaškův táta, který startuje na závodě do vrchu na Zbraslavi. Tím pádem přebírám o trochu více zodpovědnosti za nás jako posádku, ale i za chod celého týmu. Ale věřím, že to zvládneme,“ ujistí.