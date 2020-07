Začínal jako mechanik rallyeového matadora Jana Jinderleho, poté se věnoval už v roli pilota závodům do vrchu a nyní Šejda svou kariéru posunul zase o pořádný kus dál. „Rallye jsem chtěl vždycky zkusit a jsem rád, že se mi to povedlo,“ přiznává. Udělal tak další krok za splněním svého snu, který je start v příštím ročníku prestižní Rallye Český Krumlov.

Rallye Příbram byla úvodním dílem letošní sprintové série a jihočeská posádka si nekladla žádné přehnané cíle. „Před startem jsme si dali vlastně jeden jediný cíl. Tím bylo soutěž dokončit a posbírat co nejvíce zkušeností. Obojí se nám podařilo naplnit a za odměnu jsme si odvezli poháry za třetí místo ve třídě šestnáct,“ pochvaloval si, že především dorazili v pořádku až do cíle, což se řadě jejich soupeřů nepodařilo.

Ocenil, že na sedadlo spolujezdce se vedle něj posadil jeho dlouholetý kamarád Jiří Jevický. Vyhlášený kliďas až flegmatik sbíral zkušenosti rovněž vedle Jinderleho, což byla škola k nezaplacení. „Celou rallye jsem se nedíval na časy a soustředil jsem se jen na to, abych bezpečně řídil auto, vnímal Jirkovo diktát a užil si každý kilometr za volantem soutěžního vozu,“ potvrzuje Šejda, že výsledek tentokrát skutečně nebyl na prvním místě.

Už zkušeného spolujezdce Jiřího Jevického sice skutečně hned tak něco nerozhodí, ale i on přiznává, že jistou nervozitu pociťoval. „Před startem jsme byli nervózní oba,“ přikývne. „Bylo to pro mě jiné. Vašek jel svou první soutěž, takže nebyl zvyklý na rozpis,“ vysvětluje. „V první rychlostce jsem ho musel hodně krotit. Postupem času se to ale zlepšilo a měl jsme z naší jízdy dobrý pocit,“ ujistí.

Premiérová rallye se celkem pochopitelně nemohla obejít bez nějakých těch krizových momentů. „Bohužel jsme si vyzkoušeli , jaké to je dostat pomalý defekt a měnit kolo přímo na erzetě, ale i to je dobrá zkušenost. Daleko víc mě mrzí jeden výlet skrz vysoké křoví na louku, který naštěstí odneslo jen to zmiňované křoví. Za to se Jirkovi omlouvám a už chápu, proč mě na začátku tolik krotil,“ vzkazuje svému parťákovi, který tentokrát vykouřil více cigaret, než je u něj obvyklé.

„Je fakt, že krizovek tam několik bylo. Při defektu se těžko zatáčelo a kolo jsme museli na trati vyměnit. A jak říká Vašek, při průjezdu cílem sedmé erzety jsme při výletu do pole sebrali i cílovou ceduli,“ usměje se Jevický. „Ale jinak to bylo dobré a jsem rád, že jsme auto dovezli do cíle,“ dodá.

Dojmy z premiérové soutěže jsou pozitivní. „Určitě je co zlepšovat, ale myslím si, že jsme ostudu neudělali,“ podotkne „Další díl rallysprintové série v srpnu ve Fulneku určitě nestihneme, ale v září ve Vyškově už bychom rádi byli. Děkujeme všem, kteří nám fandí a podporují nás,“ vzkazuje Václav Šejda.