Nejen kapitán Motoru Milan Gulaš ctí číslo 77. Rovněž se sedmasedmdesátkou se postaví v pátek na start jubilejního padesátého ročníku Rallye Český Krumlov Jihočech Václav Šejda (32 let).

Václav Šejda se chystá na svou třetí Rallye Český Krumlov. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Českobudějovický pilot už má letos za sebou start na Rallye Šumava, kde byl ve své třídě RN8 pátý, v absolutní klasifikaci mu patřilo 45. místo. „Výsledek to nebyl nic moc, ale závod jsme dokončili, což byl hlavní cíl, protože pro mě má každý ujetý kilometr v závodním autě cenu zlata,“ vysvětluje Šejda, jenž bral Šumavu především jako přípravu na nadcházející slavnou jihočeskou soutěž.

V okolí Klatov se poprvé posadil do svého Oplu Astra s novým spolujezdcem Jakubem Chrástkou. „Sedli jsme si a vše fungovalo na výbornou. To se ale bohužel nedá říct o technice. Ve druhé etapě nás trochu potrápila převodovka, poslední kilometry jsem jen doufal, aby to vydrželo až do cíle. I když jsem v zimní přestávce nezahálel a investoval do ní nemalé peníze, tak se v ní objevil nějaký další problém,“ ještě teď nevěřícně kroutí hlavou.

Přestože mezi oběma soutěžemi je více než měsíční přestávka, práce měl nad hlavu. „Skutečně se zdálo, že od Šumavy do Krumlova je času dost, ale i tak jsem nechtěl nechat nic náhodě a hned v pondělí po Šumavě jsem převodovku vyndal. Bohužel i přes veškerou snahu mechaniků mého taťky a Radka Koloucha se problém nepodařilo zcela odstranit, a tak jsme museli sáhnout po sériové převodovce, do které jsme alespoň dali závodní diferenciál. Hendikep je to veliký, ale od startu na našem domácím závodě nás to rozhodně neodrazuje,“ popisuje trable před svým třetím startem na Rallye Český Krumlov.

Českokrumlovská rallye slaví kulatiny, o víkendu se pojede už padesátý ročnik

Do závodu odstartuje v pátek pod hlavičkou týmu ČK motorsport se startovním číslem 77 premiérově přímo z náměstí Svornosti v Českém Krumlově. „Bude to pro mě mít zvláštní symboliku. Právě na toto náměstí se mi váže vzpomínka na mého kamaráda Honzu Jinderleho mladšího. Vzpomínám si, že jsme jako mladí kluci byli v Krumlově na školním výletě. Shodou okolností byl květen roku 2003 a právě na tomto náměstí jsme viděli tréninkové Mitsubishi Daniela Landy. Honďan už byl tenkrát do rallye vtažen díky svému otci, a tak se samozřejmě trochu vytahoval,“ vzpomíná na svého výborného kamaráda, jehož život vyhasl na sedadle spolujezdce soutěžního vozu.

Letos v říjnu uplyne deset let od tragické nehody Jana Jinderleho mladšího při Rallye Příbram. „Za tu dobu už se odjelo mnoho závodů, ale na Honďana stále vzpomínáme a mně osobně to připadá jako včera, kdy jsme v Krumlově na náměstí plánovali, jak se jednou postavíme na start slavné Rallye Český Krumlov,“ popisuje Václav Šejda, proč bude mít při letošním ročníku o motivaci navíc.

Program 50. ročníku Rallye Č. Krumlov:

Čtvrtek: 8 – 19 seznamovací jízdy, 19 oslava 50. ročníku Rallye Český Krumlov (vstup zdarma) v Č. Budějovicích na výstavišti – pavilon Z

Pátek: 7 – 11 administrativní a technická přejímka, 11:30 – 14 shakedown, 15 exhibiční jízdy, vše v Č. Budějovicích na výstavišti, 15:30 slavnostní start rallye – Č. Krumlov, náměstí Svornosti, 16:35 start 1. vozidla – Č. Krumlov, náměstí Svornosti, 16:53 RZ 1 Rožmitál 1 (Spolí – Rožmitál na Šumavě), 17:20 XV. Rallye Legendy Show – Č. Budějovice, výstaviště, 17:43 RZ 2 Citajl 1 (Bělá – Malonty), 18:11 RZ 3 Ján 1 (Blansko – Svatý Jan nad Malší), 19:04 RZ 4 Rallye Aréna, divácká rychlostní zkouška – 1. průjezd (Č. Budějovice, výstaviště ), 19:11 přeskupení – Č. Budějovice, výstaviště, 19:41 servis (30 minut) – Č. Budějovice, výstaviště, 20:56 RZ 5 Rožmitál 2 (Spolí – Rožmitál na Šumavě), 21:13 XV. Rallye Legendy Show – Č. Budějovice, výstaviště, 21:46 RZ 6 Citajl 2 (Bělá – Malonty), 22:14 RZ 7 Ján 2 (Blansko – Svatý Jan nad Malší), 23:07 cíl 1. etapy – Č. Budějovice, výstaviště.

Sobota: 7:30 start 2. etapy, servis – Č. Budějovice, výstaviště, 9:13 RZ 8 Malšín (Nahořany – Kyselov), 10:02 RZ 9 Malonty 1 (Rychnov nad Malší – Rapotice), 10:03 XV. Rallye Legendy Show – Č. Budějovice, výstaviště, 10:57 RZ 10 Kohout 1 (Předlesí – Soběnov), 11:21 přeskupení, představení soutěžních posádek – Kaplice, náměstí, 12:14 RZ 11 Rallye Aréna, divácká rychlostní zkouška – 2. průjezd (Č. Budějovice, výstaviště), 12:21 přeskupení – Č. Budějovice, výstaviště, 13:51 servis (30 minut) – Č. Budějovice, výstaviště, 14:36 RZ 12 Rallye Aréna, divácká rychlostní zkouška – 3. průjezd (Č. Budějovice, výstaviště), 15:37 RZ 13 Malonty 2 (Rychnov nad Malší – Rapotice), 16:27 RZ 14 Kohout 2 (Předlesí – Soběnov), 17:11 cíl rallye – Č. Krumlov, Jelení zahrada, 19:30 slavnostní vyhlášení vítězů – Č. Krumlov, Jelení zahrada, 22:00 rallye afterparty – Č. Krumlov, City Lounge.